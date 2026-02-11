PILNE: Potężny wzrost zapasów ropy w USA! Ropa ogranicza wzrosty

- Potężny wzrost zapasów ropy naftowej
Zapasy ropy w USA rosną o 8,5 mln brk, przy oczekiwaniu wzrostu na poziomie 1 mln brk. Poprzednio był to spadek na poziomie 3,46 mln brk
Rosną również zapasy benzyny o 1,16 mln brk przy oczekiwaniu spadku na poziomie 0,4 mln brk. Poprzednio zapasy benzyny wzrosły o nieco ponad 0,6 mln brk na dzień
Spadają zapasy destylatów, aż o 2,7 mln brk na dzień przy oczekiwaniu na poziomie -1,2 mln brk, ale jest to też mniejszy spadek niż poprzednio na poziomie -5,5 mln brk
Warto zauważyć, że raport API wskazywał na gigantyczny wzrost na poziomie 13,4 mln brk na dzień. EIA opublikowała dzisiaj raport w którym wskazuje na mocny przyrost zapasów ropy w najbliższych dwóch latach, co może przyczynić się do obniżcenia cen ropy z obecnych poziomów. EIA wskazuje, że ropa Brent uśredni się w tym roku poniżęj 60 USD za baryłkę. Wobec tego warto zauważyć, że premia geopolityczna na rynku ropy związana z Iranem, Rosją czy również Wenezuelą może wynosić nawet 10 dolarów na baryłce.
Ropa naftowa ogranicza wzrosty po publikacji raportu o zapasach. Ropa rośnie głównie poprzez niepewność dotyczącą możliwości interwencji USA w Iranie. Iran nie chce zgodzić się aktualnie na porzucenie swojego projektu rakiet balistycznych.
