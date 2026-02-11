Przegląd rynkowy: Europejskie indeksy tracą przed NFP z USA 🗽Ropa zyskuje wobec eskalacji na Bliskim Wschodzie

- Europejskie indeksy przeważnie notują dziś niewielkie spadki, indeks Euro Stoxx 50 traci prawie 0,2% i podobnej wielkość cofnięcie widzimy na niemieckim indeksie DAX. Kontrakty na indeksy w USA nieznacznie spadają, a metale szlachetne notują wzrosty; złoto zyskuje ponad 1% i notowane jest blisko 5100 USD za uncję (najwyżej od 30 stycznia); srebro notuje 3% wzrost. O godzinie 14:30 poznamy dane o zmianie zatrudnienia na amerykańskim rynku pracy (NFP)
- Banki napędzają sezon wyników w Europie: sektor finansowy, odpowiadający za ok. 1/3 kapitalizacji MSCI Europe, notuje najwyższy odsetek spółek bijących prognozy (ok. 74%), a niemal 3/4 jego kapitalizacji opublikowało już raporty. Wzrosty indeksów są więc w dużej mierze skoncentrowane właśnie w bankach
- Poza finansami obraz jest mniej przekonujący - technologia pokazuje solidne niespodzianki w górę, ale materiały i energetyka notują słabsze zaskoczenia, a sektor dóbr konsumpcyjnych uznaniowych pozostaje pod presją. Aby europejskie indeksy mogły kontynuować wzrosty, wydaje się potrzebne szersze wsparcie sektorowe.
- Akcje Novo Nordisk spadają ponad 3,5% i hamują ostatnie odbicie; wzrost po wczoraj opublikowanych wynikach kontynuują akcje Ferrari. Słabe nastroje panują w europejskim sektorze bankowym. Spółki wydobywcze i surowcowe notują pokaźne wzrosty i kontynuacje długoterminowego, momentum wzrostowego.
Źródło: xStation5
- Ropa naftowa (OIL) rośnie po zapowiedziach Trumpa, który zagroził wysłaniem drugiego lotniskowca w pobliże Iranu, jeśli Teheran nie podpisze umowy dot. rakiet balistycznych i zbrojeń nuklearnych. Dziś irański MSZ odrzucił podjęcie jakichkolwiek rozmów o ograniczeniu potencjału balistycznego, co rynek odbiera jako sygnał możliwej eskalacji na Bliskim Wschodzie i wzrost prawdopodobieństwa uderzenia USA na Iran.
Źródło: xStation5
Akcje Siemens Energy na historycznych szczytach
Siemens Energy pokazuje, że boom na energię i infrastrukturę sieciową to nie tylko hasło, ale realne zamówienia. Zwłaszcza w obszarze turbin gazowych i rozbudowy sieci, napędzane m.in. przez przemysł, data centers i zastosowania AI.
Najważniejsze fakty (wg Bloomberg):
-
Zamówienia grupy +ponad 1/3 r/r do 17,6 mld EUR w fiskalnym Q1; segment turbin gazowych zanotował rekordowy napływ zamówień.
-
Popyt rośnie wraz ze zużyciem energii przez przemysł, centra danych i aplikacje AI.
-
Kurs akcji urósł o ok. 25% od stycznia, co czyni spółkę jednym z najmocniejszych (a nawet najlepszym) graczy w DAX w tym roku.
-
Siemens Energy planuje 1 mld USD inwestycji w USA (największy pojedynczy rynek) na zwiększenie mocy produkcyjnych turbin gazowych i produktów sieciowych; USA odpowiadały za ~40% zamówień na turbiny gazowe w Q1.
-
Zysk grupy ponad dwukrotnie w górę do ok. 1,1 mld EUR, wsparty poprawą w technologii sieciowej oraz wzrostem produktywności w Siemens Gamesa.
-
Zamówienia Siemens Gamesa -34%, ale spółka wskazuje na efekt bardzo mocnej bazy rok wcześniej (m.in. kontrakt offshore wind ~1,4 mld EUR).
-
Zarząd podtrzymał guidance na 2026 r. i nadal oczekuje, że Gamesa wyjdzie na zero w bieżącym roku fiskalnym.
Źródło: xStation5
US OPEN: Rynek szuka kierunku po danych o inflacji
Omówienie CPI z USA: Dezinflacja stawia Fed w komfortowej sytuacji 🏦
Zatrzymanie spadków BTC ratuje Coinbase po słabych wynikach kwartalnych 💡
PILNE📈 US100 zyskuje po danych CPI z USA
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.