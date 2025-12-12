Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (12.12.2025)

Trzy Rynki Warte Uwagi
Ostatni tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia zwykle przynosi zmniejszenie zmienności i utrwalenie obecnych trendów na rynkach finansowych. Rok 2026 ma jednak inne plany. Końcówka roku przyniesie szereg ważnych, opóźnionych odczytów ze Stanów Zjednoczonych, a dodatkowo poznamy dwie kluczowe decyzje dotyczące wysokości stóp procentowych – w strefie euro oraz w Japonii. Wobec tego kluczowe rynki do obserwacji w tym tygodniu to EURUSD, USDJPY oraz US100.
EURUSD
Najważniejsza para walutowa na świecie wzrosła do najwyższych poziomów od października. Wynika to z dość gołębiego sygnału ze strony Jerome’a Powella, który spodziewa się słabości na rynku pracy, nawet pomimo rosnącej niezgody w Fed co do kierunku dalszych ruchów stóp procentowych w przyszłym roku. Niestandardowo, ze względu na konieczność zebrania większej ilości danych, raport NFP (Non-Farm Payrolls) poznamy we wtorek 16 grudnia. Z kolei inflacja CPI opublikowana zostanie w czwartek 18 grudnia. Tego samego dnia poznamy również decyzję Europejskiego Banku Centralnego (EBC), która może potencjalnie zaskoczyć bardziej jastrzębim komunikatem, biorąc pod uwagę ostatnie ożywienie inflacji i potencjalnie lepsze prognozy wzrostu dla strefy euro.
USDJPY
Amerykańskie dane będą miały ogromny wpływ na notowania pary USDJPY, która w poprzednim tygodniu ponownie próbowała powrócić do ruchu spadkowego. Umocnienie jena w listopadzie było związane z komunikacją sugerującą, że Bank Japonii (BOJ) najprawdopodobniej podniesie stopy procentowe. Poza samą decyzją, kluczowa będzie komunikacja dotyczący przyszłych ruchów. Stopy procentowe i tak pozostaną na niskim poziomie, natomiast rentowności w Japonii są najwyższe od 2007 roku i sugerują, że stopy powinny być wyższe, a para USDJPY powinna być notowana znacznie niżej. Taki scenariusz wymagałby jednak nie tylko słabszych danych z USA, ale również jastrzębiej retoryki Banku Japonii i zapowiedzi kolejnych podwyżek.
US100
Jesteśmy po publikacji ważnych raportów finansowych spółek takich jak Oracle, Adobe oraz Broadcom. Choć w dużej mierze wszystkie firmy zaprezentowały znaczną dynamikę wzrostu, pojawiło się sporo wątpliwości dotyczących sektora sztucznej inteligencji (AI) po rozczarowaniach względem konsensusów w przypadku Oracle oraz Broadcom. Niemniej, jeśli dane amerykańskie będą sugerowały niższą inflację i możliwe dalsze ochłodzenie na rynku pracy, przy jednoczesnym utrzymaniu mocnej gospodarki, indeks US100 ma szanse na kontynuację ruchu w kierunku historycznych szczytów, podobnie jak miało to miejsce w przypadku kontraktów na indeks małych spółek US2000.
