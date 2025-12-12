Komentarz Giełdowy: Banki centralne wprowadzają świąteczny optymizm na GPW

Dzisiejsza sesja na GPW potwierdziła, jak istotny wpływ na rynki akcji mają decyzje banków centralnych zarówno globalnych, jak i lokalnych. Obniżka stóp procentowych przez Fed w grudniu o 25 punktów bazowych do przedziału 3,50–3,75% została odebrana jako pierwszy sygnał łagodzenia polityki monetarnej w USA. Choć decyzja była ostrożna, a głosy członków FOMC podzielone, rynki zinterpretowały ją jako impuls do stabilizacji apetytu na ryzyko. W praktyce oznacza to, że globalny kapitał w pierwszej kolejności koncentruje się na największych i najbardziej płynnych spółkach blue chip, które stanowią benchmark dla rynków. Segmenty średnich i małych spółek pozostają pod presją selektywności, a dopiero w kolejnych etapach kapitał spływa w kierunku bardziej ryzykownych walorów.

Podobny mechanizm działa lokalnie w Polsce. Grudniowa obniżka stóp NBP o 25 punktów bazowych do poziomu 4,0 procent obniża koszt finansowania i stopę wolną od ryzyka, wspierając wyceny krajowych akcji. Banki zyskują na poprawie marż przy dobrej jakości portfela kredytowego, a spółki wrażliwe na koszty długu takie jak deweloperzy czy firmy infrastrukturalne mogą łatwiej finansować swoje inwestycje. Łagodzenie polityki monetarnej w Polsce działa więc jako katalizator wzrostu płynnych aktywów, zwiększając atrakcyjność rynku akcji w porównaniu z bezpiecznymi instrumentami dłużnymi.

Decyzje banków centralnych wpływają również pośrednio przez kursy walutowe i ceny surowców. Osłabienie dolara w ostatnich dniach zwiększa atrakcyjność rynków wschodzących, w tym polskiego, wspierając spółki eksportowe i surowcowe. W efekcie powstaje korzystne otoczenie makroekonomiczne dla blue chipów i części spółek cyklicznych, które w największym stopniu korzystają z niższego kosztu kapitału i poprawy globalnych warunków finansowych.

W szerszym kontekście obserwujemy klasyczny scenariusz risk-on po decyzjach banków centralnych. Kapitał zagraniczny najpierw lokuje się w najbardziej płynnych i bezpiecznych segmentach rynku, stabilizując indeksy największych spółek, natomiast średnie i małe spółki pozostają pod presją selektywności rynków. Tworzy to charakterystyczną strukturę rynku, w której wzrost blue chipów jest wyraźny, a segmenty mid i small caps reagują bardziej stonowanie.

Długoterminowo rynki powinny obserwować kilka kluczowych czynników. Przede wszystkim politykę Fed i perspektywy stóp procentowych w USA. Dalsze łagodzenie stóp może przedłużyć globalny apetyt na ryzyko, natomiast nagła zmiana tonu komunikatów może szybko zmienić nastroje. Istotny pozostaje również cykl obniżek w Polsce, który wpływa na koszt kapitału, rentowność banków i kondycję spółek zadłużonych. Nie mniej ważne są kursy walutowe i ceny surowców, które mają bezpośredni wpływ na zyski spółek eksportowych i surowcowych. Wreszcie selektywność rynków w segmentach mid i small caps pozostaje czynnikiem determinującym strukturę wzrostu, ponieważ w środowisku spadających stóp kapitał najpierw trafia do dużych płynnych spółek, a dopiero później w bardziej ryzykowne segmenty rynku.

Dzisiejsza sesja pokazała, że decyzje banków centralnych znacząco wpływają na nastroje na rynku, nadając polskiemu parkietowi świąteczny, pozytywny ton. Płynne, duże spółki skorzystały w największym stopniu z łagodzenia polityki monetarnej i poprawy apetytu na ryzyko, natomiast średnie i małe firmy pozostają pod ścisłą obserwacją rynków. W obecnym otoczeniu kluczowe znaczenie ma koncentracja na najbardziej płynnych walorach i sektorach korzystających z łagodzenia polityki monetarnej przy jednoczesnym ostrożnym, selektywnym podejściu do mniej płynnych segmentów rynku.

Na godzinę 16:50 WIG20 zyskuje około 0,8%, mWIG40 cofa się o 0,6, a sWIG80 oscyluje na granicy wczorajszego zamknięcia.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB