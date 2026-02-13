czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
75% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
10:17 · 13 lutego 2026

Inflacja CPI w Polsce powyżej prognoz - choć wciąż niska

-
-
Otwórz rachunek Pobierz bezpłatną aplikację

Dane o inflacji w Polsce za styczeń wg. GUS wskazały 2,2% r/r wobec 1,9% prognoz analityków. To odczyt wciąż niski i mieszczący się w celu NBP, który wynosi 2,5% z tolerancją 1 p.p. w obie strony.

  • W grudniu 2025 inflacja wskazywała 2,5%, a w listopadzie 2,4%. Miesiąc do miesiąca dynamika wskazała 0,6% (efekt stycznia i aktualizacji cen), najmocniej rosły wyroby tytoniowe i alkohole (7% r/r i 0,7% m/m).

Polski złoty jest stabilny po publikacji, para USDPLN praktycznie nie zareagowała na odczyt CPI. Wydaje się, że odczyt potwierdza słuszność ostatniej decyzji RPP o wstrzymaniu obniżek stóp, ale z drugiej strony wcale nie zdejmuje ze stołu perspektywy obniżki stóp w marcu - po projekcjach inflacyjnych na dalszą część roku.

 

Źródło: xStation5

13 lutego 2026, 16:04

Omówienie CPI z USA: Dezinflacja stawia Fed w komfortowej sytuacji 🏦
13 lutego 2026, 14:31

PILNE📈 US100 zyskuje po danych CPI z USA
13 lutego 2026, 10:29

Inflacja w Polsce spada! Obniżka w marcu wciąż pewna?
13 lutego 2026, 08:21

Kalendarz ekonomiczny: CPI w USA i krajowa inflacja na świeczniku (13.02.2026)

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Dołącz do ponad 2 000 000 inwestorów z całego świata
Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację