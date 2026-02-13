Inflacja CPI w Polsce powyżej prognoz - choć wciąż niska

Dane o inflacji w Polsce za styczeń wg. GUS wskazały 2,2% r/r wobec 1,9% prognoz analityków. To odczyt wciąż niski i mieszczący się w celu NBP, który wynosi 2,5% z tolerancją 1 p.p. w obie strony. W grudniu 2025 inflacja wskazywała 2,5%, a w listopadzie 2,4%. Miesiąc do miesiąca dynamika wskazała 0,6% (efekt stycznia i aktualizacji cen), najmocniej rosły wyroby tytoniowe i alkohole (7% r/r i 0,7% m/m). Polski złoty jest stabilny po publikacji, para USDPLN praktycznie nie zareagowała na odczyt CPI. Wydaje się, że odczyt potwierdza słuszność ostatniej decyzji RPP o wstrzymaniu obniżek stóp, ale z drugiej strony wcale nie zdejmuje ze stołu perspektywy obniżki stóp w marcu - po projekcjach inflacyjnych na dalszą część roku. Źródło: xStation5

