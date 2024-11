Apple (AAPL) Prognoza Wyników za Q4 2024: AI i Chiny w Centrum Uwagi

Apple przygotowuje się do ogłoszenia wyników finansowych za czwarty kwartał roku fiskalnego 2024, co nastąpi po zamknięciu rynku 31 października 2024 r. Uwaga inwestorów koncentruje się na wynikach technologicznego giganta w kontekście zmieniającej się sytuacji rynkowej i transformacji technologicznej. Akcje spółki, notowane w pobliżu historycznych maksimów, zyskały w ciągu roku 19%.

Prognozy finansowe

Według analityków, w czwartym kwartale fiskalnym Apple osiągnie przychody na poziomie 94,58 mld USD, co oznacza wzrost o 5,7% r/r – najwyższy od dwóch lat. Prognozowany zysk na akcję (EPS) ma wynieść 1,48 USD, co stanowi wzrost o 1% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Prognozy te uwzględniają wyzwania stojące przed firmą, szczególnie na rynku chińskim.

Konsensus analityków. Źródło: Bloomberg

Konsensus prognoz EPS wynosi 1,598 dolara (GAAP), wykazując skromny wzrost o 0,22% w stosunku do poprzedniego okresu. Wartość ta mieści się pomiędzy różnymi prognozami analityków, z których niektórzy przewidują 1,48 dolara (szacunki LSEG), a inni 1,60 dolara (konsensus TradingView). Spółka historycznie wykazywała silną skuteczność, przekraczając prognozy EPS w 7 z ostatnich 8 kwartałów, co sugeruje potencjał kolejnej pozytywnej niespodzianki.

Implikowana zmienność po wynikach. Źródło: Bloomberg



Wskaźniki rentowności:

Zysk netto (skorygowany): Oczekiwany na poziomie 24,323 miliarda dolarów, wzrost o 0,18%

Zysk operacyjny: Prognozowany na poziomie 29,961 miliarda dolarów, z niewielkim spadkiem o -0,02%

EBITDA: Prognoza 32,127 miliarda dolarów, spadek o -2,11%

Patrząc w przyszłość, analitycy prognozują dalszy wzrost:

I kwartał 2025 (grudzień '24): EPS na poziomie 2,399 dolara

II kwartał 2025 (marzec '25): EPS na poziomie 1,713 dolara

III kwartał 2025 (czerwiec '25): EPS na poziomie 1,571 dolara

Rynek wycenia znaczącą reakcję na wyniki, z implikowanym jednodniowym ruchem na poziomie 4,09% po publikacji raportu. Jest to szczególnie godne uwagi, biorąc pod uwagę historyczną tendencję Apple do pozytywnych zaskoczeń, ze średnią niespodzianką w zakresie zysków na poziomie 7,23% w ostatnich kwartałach.

Przyszłość iPhone'a

iPhone pozostaje kluczowy dla sukcesu Apple, a najnowsze dane wskazują na mieszane sygnały. Wczesna sprzedaż iPhone'a 16 w Chinach pokazała obiecujące dane, z 20-procentowym wzrostem w pierwszych trzech tygodniach w porównaniu do poprzednika. Co istotne, konsumenci skłaniają się ku modelom z wyższej półki, przy czym wersje Pro i Pro Max odnotowały 44-procentowy wzrost sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Jednakże, doniesienia o potencjalnych cięciach zamówień o około 10 milionów sztuk w okresie od IV kwartału '24 do II kwartału '25, głównie dotyczących modeli z niższej półki, wzbudziły pewne obawy wśród inwestorów.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Integracja sztucznej inteligencji w ekosystemem Apple stała się kluczowym obszarem zainteresowania inwestorów. Firma niedawno wprowadziła iOS 18.1, zawierający Apple Intelligence, który wprowadza ulepszone narzędzia do pisania, możliwości edycji zdjęć i udoskonalone zarządzanie powiadomieniami. Podczas gdy funkcje te są obecnie dostępne na najnowszych modelach iPhone'a, harmonogram ich wprowadzenia w Chinach pozostaje niepewny, choć dostępność w Unii Europejskiej potwierdzono na kwiecień 2025.

Segment Usług Apple nadal pozostaje jasnym punktem w portfolio firmy, stanowiąc między 25-30% całkowitych przychodów i utrzymując pozycję najbardziej dochodowego działu. Analitycy spodziewają się wzrostu przychodów z Usług o 13% rok do roku, nieznacznie poniżej 14-procentowego wzrostu z poprzedniego kwartału, ale wciąż utrzymując imponującą dwucyfrową ekspansję. Ten segment, obejmujący App Store, Apple Pay, Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade i iCloud, stał się coraz ważniejszy dla historii wzrostu i marż zysku Apple.

Pozostałe kategorie produktów również wykazują obiecujące wyniki, z prognozowanym 10-procentowym wzrostem przychodów z iPada rok do roku, po solidnym 24-procentowym wzroście w poprzednim kwartale, napędzanym wprowadzeniem nowych modeli. Wyniki bieżącego kwartału będą częściowo odzwierciedlać wpływ niedawnych premier produktów, w tym AirPods Max.

Wykres (interwał dzienny)

Cena aktualnie znajduje się tuż powyżej poziomu zniesienia Fibonacciego 23,6% oraz pomiędzy średnimi kroczącymi z 30 i 50 dni. Dla byków kluczowe będzie utrzymanie się powyżej poziomu zniesienia 23,6% Fibonacciego oraz 50-dniowej średniej kroczącej, aby zachować momentum. Jeśli to wsparcie zostanie przełamane, niedźwiedzie mogą dążyć do ponownego testu 100-dniowej średniej kroczącej. Wskaźnik RSI wskazuje na niedźwiedzą dywergencję, z niższymi szczytami i dołkami, podczas gdy MACD również stopniowo przechodzi w trend spadkowy. Źródło: xStation