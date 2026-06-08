Apple rozczarował inwestorów? Akcje w dół po konferencji WWDC

Podczas konferencji WWDC Apple zaprezentował iOS 27, który będzie wspierany również na iPhone'ach 11, oraz nowy system macOS 27 „Golden Gate”, a według CEO, Tima Cooka głównym tematem tegorocznych ogłoszeń są rozwiązania związane z Apple Intelligence i Siri. Mimo zaprezentowanych nowości inwestorzy przyjęli wydarzenie chłodno, a akcje Apple spadały, wskazując na rozczarowanie skalą ogłoszonych innowacji. Możęmy przypuszczać, że rynek zwyczajnie nie widzi aktualnie w firmie jednego z kreatorów wyścigu AI, a bardziej spółkę, która może korzystać ze sztucznej inteligencji "pośrednio". Inwestorzy mogli mieć apetyt na więcej.
John Ternus wychodzi z cienia
WWDC 2026 ma znaczenie także wizerunkowe: John Ternus, przyszły CEO Apple, zaczyna pojawiać się bliżej centrum uwagi. Dla inwestorów to ważny sygnał, bo rynek będzie coraz uważniej oceniać nie tylko produkty Apple, ale też styl komunikacji nowego lidera.
To ostatnie WWDC Tima Cooka
Konferencja ma symboliczny wymiar, ponieważ to ostatnie WWDC prowadzone przez Tima Cooka jako CEO. Apple próbuje pokazać ciągłość strategii, ale jednocześnie rynek może oczekiwać od nowego zarządu mocniejszej odpowiedzi na wyścig AI.
macOS „Golden Gate” i poprawki Liquid Glass
Apple zapowiedział nowy system macOS 27 „Golden Gate” oraz poprawki w interfejsie Liquid Glass. Zmiany wyglądają bardziej jak ewolucja ekosystemu niż przełom, choć Apple podkreśla lepszą responsywność i większą personalizację.
Siri AI: najważniejszy punkt konferencji
Największym ogłoszeniem było przemianowanie Siri na Siri AI i zapowiedź bardziej konwersacyjnego asystenta. Apple chce pokazać, że Siri wreszcie staje się praktycznym narzędziem AI, zdolnym do pracy z kontekstem użytkownika, aplikacjami, tekstem i obrazem.
Apple Intelligence nadal w centrum strategii
Apple nie rezygnuje z marki Apple Intelligence. Firma podkreśla prywatność, dane osobiste i integrację AI z systemem jako przewagę nad konkurencją, ale rynek może oczekiwać bardziej agresywnego tempa rozwoju.
Akcje Apple spadają mimo nowości
Najważniejszy sygnał rynkowy jest chłodny: akcje Apple początkowo nieznacznie wzrosły, ale podczas keynote zeszły pod kreskę. Możemy założyć, że na tym etapie inwestorzy nie zobaczyli wystarczająco mocnego argumentu, by uznać Apple za lidera obecnej fali AI.
Jakie produkty planuje spółka?
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Siri AI to najważniejsza produktowa zmiana — Apple zapowiada bardziej konwersacyjnego asystenta, który ma lepiej rozumieć kontekst użytkownika, aplikacje, tekst i obrazy.
- Siri otrzyma dedykowaną aplikację na iPada i Maca, z możliwością powrotu do wcześniejszych rozmów oraz wyników.
- Apple pokazał nowe modele Apple Foundation Models, które mają rozumieć mowę, tekst i obrazy oraz działać głębiej w ramach systemu.
- W aplikacji Passwords pojawi się agent AI, który ma pomagać automatycznie zmieniać lub naprawiać niebezpieczne hasła.
- Apple rozwija wyszukiwanie na urządzeniu, przebudowując indeks Spotlight, co ma poprawić m.in. wyniki wyszukiwania w Mailu.
- Firma zapowiedziała nowe narzędzia bezpieczeństwa dla dzieci i rodziców, obejmujące kontrolę aplikacji, czasu użycia oraz dostępu do stron internetowych.
- Liquid Glass otrzyma więcej opcji personalizacji, w tym regulację przezroczystości oraz poprawki tekstu, pasków narzędzi i responsywności.
- Nowy macOS 27 „Golden Gate” wpisuje się raczej w ewolucję ekosystemu niż przełom produktowy.
- iOS 27 ma być wspierany także na modelach iPhone 11, co wydłuża cykl życia starszych urządzeń Apple.
Źródło: xStation5
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