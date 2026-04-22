Wczoraj wieczorem holenderski gigant sprzętu półprzewodnikowego — ASM International — opublikował wyniki za Q1 2026, które przebiły oczekiwania i wyznaczyły nowe rekordy marżowe. Dziś rano akcje spółki skaczą o +8,4% do historycznych szczytów, ciągnąc za sobą cały europejski sektor technologiczny i wynosząc ASMI na szczyt indeksu pan-europejskiego.
Sektor technologiczny napędza dzisiejsze wzrosty na Starym Kontynencie. Źródło: xStation
Citi skomentował: "ASM delivered a strong beat and raise, even by semiconductor standards."
📊 Najważniejsze liczby — beat & raise:
Przychody Q1 2026: €862,5 mln vs. konsensus €828,5 mln (LSEG) — górny pułap własnej guidance €830 mln ±4%
Wzrost przychodów r/r: +3% raportowany / +16% w walucie stałej
Marża brutto: 53,3% — wspierana korzystnym mixem produktowym (rok temu: 53,4%)
Skorygowana marża operacyjna: 33,1% — rekord kwartalny (rok temu: 32,3%)
Skorygowany zysk netto: €246 mln — wzrost o €54 mln r/r
🔭 Guidance Q2 2026 — kolejny beat:
Projekcja przychodów Q2 2026: ~€980 mln ±5% w walucie stałej
Konsensus analityków (LSEG) wynosił: €883,9 mln — spółka celuje znacznie powyżej
H2 2026 ma być silniejszy niż H1 — zarząd podtrzymuje optymistyczny outlook na cały rok
🚀 Co napędza wzrost?
Trzy główne silniki widoczne w wynikach:
Logic/Foundry demand — siła na leading-edge nodes + wyraźne odbicie w Chinach (China revenue projected to grow YoY- podała spółka)
AI-led investment — klienci przyspieszają inwestycje w moce produkcyjne pod infrastrukturę AI; produkcja linii pilotażowych pod node 1,4 nm ma ruszyć w H2 2026
Favorable mix & cost control — rekordowa marża operacyjna przy jednoczesnym zwiększaniu nakładów na R&D
CEO Hichem M'Saad: "Customers are stepping up spending at today's leading-edge nodes and investing in pilot lines for the 1.4nm node — these could be used in Nvidia's and Apple's products."
📈 Rynek i wycena:
Akcje +63,8% YTD (włącznie z dzisiejszą sesją) — top performer STOXX 600
Spółka przestała publikować dane o nowych zamówieniach (bookings) — analitycy jak Degroof Petercam reagują spokojnie: "With a beat in guidance like this, we couldn't care less."
P/E forward ~38x — premia do sektora uzasadniona rekordowymi marżami i ekspozycją na AI
