AUDUSD: Inflacja poza kontrolą, czy RBA będzie kolejnym bankiem podnoszącym stopy? 💰🪙

- Inflacja utrzymuję się znacznie powyżej celu RBA, z głównym wskaźnikiem CPI na poziomie 3,8% r/r i bazowym na poziomie około 3,4% r/r.
- Presja cenowa jest powszechna, napędzana przez silną inflację w sektorze usług i nieruchomości.
- Podwyżka stóp procentowych RBA w lutym jest obecnie scenariuszem bazowym, windując kurs AUDUSD powyżej 0,70.
- Inflacja utrzymuję się znacznie powyżej celu RBA, z głównym wskaźnikiem CPI na poziomie 3,8% r/r i bazowym na poziomie około 3,4% r/r.
- Presja cenowa jest powszechna, napędzana przez silną inflację w sektorze usług i nieruchomości.
- Podwyżka stóp procentowych RBA w lutym jest obecnie scenariuszem bazowym, windując kurs AUDUSD powyżej 0,70.
Dolar australijski (AUD) pozostaje jedną z mocniejszych walut po publikacji wyższych od oczekiwań danych inflacyjnych. Najnowszy odczyt inflacji CPI zaskoczył w górę zarówno w inflacji ogólnej, jak i bazowej. Wzmocniło to przekonanie, że presja cenowa pozostaje zbyt wysoka, by Rezerwa Banku Australii (RBA) mogła w najbliższym czasie przyjąć gołębią lub nawet neutralną narrację.
Inflacja ogółem przyspieszyła do 3,8% r/r w grudniu, natomiast inflacja bazowa (trimmed mean) wzrosła do około 3,4% r/r, wyraźnie przekraczając cel RBA 2–3% i potwierdzając, że proces dezinflacji zatrzymał się, zamiast systematycznie postępować. W ujęciu kwartalnym inflacja bazowa wyniosła 0,9% k/k, co jest również nie potwierdza płynnego powrotu do celu inflacyjnego.
Najważniejsze dane inflacyjne
- CPI ogółem: 3,8% r/r (z 3,4%)
- CPI trimmed mean: ~3,4% r/r, powyżej oczekiwań
- Inflacja bazowa: 0,9% k/k, utrzymująca wysoką dynamikę
- Inflacja usług przyspieszyła do 4,1% r/r
- Koszty mieszkaniowe pozostają największym czynnikiem wzrostu: +5,5% r/r
Struktura inflacji jest szczególnie niekomfortowa dla RBA. Inflacja w usługach ponownie przyspieszyła, odzwierciedlając silny popyt krajowy, napięty rynek pracy oraz utrzymującą się presję w czynszach i kosztach podróży. Jednocześnie inflacja towarów ponownie wzrosła, częściowo za sprawą gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej. W połączeniu z bezrobociem w okolicach 4% oraz solidnym wzrostem gospodarczym dane te sugerują, że presja inflacyjna staje się coraz bardziej zakorzeniona w kluczowych sektorach gospodarki, zamiast wynikać z czynników przejściowych lub importowanych.
Główne źródła presji cenowej
- Silna inflacja usług (czynsze, podróże, usługi rynkowe)
- Wysokie koszty mieszkaniowe obciążające gospodarstwa domowe
- Wzrost cen energii podbijający inflację towarów
- Napięty rynek pracy podtrzymujący presję płacową
W reakcji na dane największe australijskie banki — w tym Westpac i ANZ — zaczęły oczekiwać podwyżki stóp RBA o 25 pb na posiedzeniu 2–3 lutego, uznając, że inflacja oddała „decydujący głos” za zacieśnieniem polityki. Obecnie rynek wycenia ponad 70% na 25 pb podwyżkę. Choć większość traktuje ten ruch raczej jako jednorazowy, a nie początek pełnego cyklu podwyżek, RBA ma utrzymać warunkowo jastrzębie nastawienie, uzależniając kolejne decyzje od przyszłych danych inflacyjnych. Bank centralny jasno sygnalizował też, że inflacja powyżej 3% pozostaje „zbyt wysoka”, co praktycznie zamyka drogę do szybkich obniżek stóp.
Perspektywa RBA po CPI
- Podwyżka w lutym coraz częściej traktowana jako scenariusz bazowy
- Stopa gotówkowa może wzrosnąć do ok. 3,85%
- Następnie możliwa pauza, ale z jastrzębim nastawieniem
- Dalsze zacieśnianie możliwe, jeśli inflacja pozostanie uporczywa
Reakcja rynku
Dolar australijski gwałtownie się umocnił po publikacji danych — AUD osiągnął najwyższy poziom od początku 2023 r., a para AUDUSD przebiła 0,70, kontynuując mocny start roku. Inwestorzy zaczęli pozycjonować się pod bardziej jastrzębi RBA na tle innych głównych banków centralnych. Wzrost na AUDUSD w ostatnich dniach był również wspierany krachem na dolarze.
🚨Bitcoin traci 5% i testuje wielomiesięczne minima
Ropa zyskuje 3% wobec ryzyka ataku USA na Iran 📈
Komentarz giełdowy: Złoto to alarm, a nie kierunkowskaz
⏬Srebro traci ok. 6%
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.