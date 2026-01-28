AUDUSD: Inflacja poza kontrolą, czy RBA będzie kolejnym bankiem podnoszącym stopy? 💰🪙

Dolar australijski (AUD) pozostaje jedną z mocniejszych walut po publikacji wyższych od oczekiwań danych inflacyjnych. Najnowszy odczyt inflacji CPI zaskoczył w górę zarówno w inflacji ogólnej, jak i bazowej. Wzmocniło to przekonanie, że presja cenowa pozostaje zbyt wysoka, by Rezerwa Banku Australii (RBA) mogła w najbliższym czasie przyjąć gołębią lub nawet neutralną narrację.

Inflacja ogółem przyspieszyła do 3,8% r/r w grudniu, natomiast inflacja bazowa (trimmed mean) wzrosła do około 3,4% r/r, wyraźnie przekraczając cel RBA 2–3% i potwierdzając, że proces dezinflacji zatrzymał się, zamiast systematycznie postępować. W ujęciu kwartalnym inflacja bazowa wyniosła 0,9% k/k, co jest również nie potwierdza płynnego powrotu do celu inflacyjnego.

Najważniejsze dane inflacyjne

CPI ogółem: 3,8% r/r (z 3,4%)

CPI trimmed mean: ~3,4% r/r, powyżej oczekiwań

Inflacja bazowa: 0,9% k/k, utrzymująca wysoką dynamikę

Inflacja usług przyspieszyła do 4,1% r/r

Koszty mieszkaniowe pozostają największym czynnikiem wzrostu: +5,5% r/r

Struktura inflacji jest szczególnie niekomfortowa dla RBA. Inflacja w usługach ponownie przyspieszyła, odzwierciedlając silny popyt krajowy, napięty rynek pracy oraz utrzymującą się presję w czynszach i kosztach podróży. Jednocześnie inflacja towarów ponownie wzrosła, częściowo za sprawą gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej. W połączeniu z bezrobociem w okolicach 4% oraz solidnym wzrostem gospodarczym dane te sugerują, że presja inflacyjna staje się coraz bardziej zakorzeniona w kluczowych sektorach gospodarki, zamiast wynikać z czynników przejściowych lub importowanych.

Główne źródła presji cenowej

Silna inflacja usług (czynsze, podróże, usługi rynkowe)

Wysokie koszty mieszkaniowe obciążające gospodarstwa domowe

Wzrost cen energii podbijający inflację towarów

Napięty rynek pracy podtrzymujący presję płacową

W reakcji na dane największe australijskie banki — w tym Westpac i ANZ — zaczęły oczekiwać podwyżki stóp RBA o 25 pb na posiedzeniu 2–3 lutego, uznając, że inflacja oddała „decydujący głos” za zacieśnieniem polityki. Obecnie rynek wycenia ponad 70% na 25 pb podwyżkę. Choć większość traktuje ten ruch raczej jako jednorazowy, a nie początek pełnego cyklu podwyżek, RBA ma utrzymać warunkowo jastrzębie nastawienie, uzależniając kolejne decyzje od przyszłych danych inflacyjnych. Bank centralny jasno sygnalizował też, że inflacja powyżej 3% pozostaje „zbyt wysoka”, co praktycznie zamyka drogę do szybkich obniżek stóp.

Perspektywa RBA po CPI

Podwyżka w lutym coraz częściej traktowana jako scenariusz bazowy

Stopa gotówkowa może wzrosnąć do ok. 3,85%

Następnie możliwa pauza, ale z jastrzębim nastawieniem

Dalsze zacieśnianie możliwe, jeśli inflacja pozostanie uporczywa

Reakcja rynku

Dolar australijski gwałtownie się umocnił po publikacji danych — AUD osiągnął najwyższy poziom od początku 2023 r., a para AUDUSD przebiła 0,70, kontynuując mocny start roku. Inwestorzy zaczęli pozycjonować się pod bardziej jastrzębi RBA na tle innych głównych banków centralnych. Wzrost na AUDUSD w ostatnich dniach był również wspierany krachem na dolarze.