Komentarz Giełdowy: Czy NBP sfinansuje polski SAFE 0%?

Decyzja Rada Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych nie była dla rynku zaskoczeniem. Taki ruch był szeroko oczekiwany przez ekonomistów i inwestorów, a scenariusz rozpoczęcia łagodzenia polityki pieniężnej był już w dużej mierze zdyskontowany w wycenach rynkowych. Sama decyzja zapadła jednak w okresie podwyższonej niepewności geopolitycznej, związanej z eskalacją napięć na Bliskim Wschodzie i ryzykiem zakłóceń na rynku surowców energetycznych. Konflikt ten pozostaje ważnym elementem tła dla decyzji banków centralnych, choć w komunikacji po posiedzeniu wyraźnie dominowały kwestie krajowe.

Z punktu widzenia fundamentów makroekonomicznych przestrzeń do obniżki stóp procentowych wynika przede wszystkim z obecnej sytuacji inflacyjnej. Dynamika cen znajduje się obecnie w pobliżu celu inflacyjnego Narodowy Bank Polski, a najnowsze projekcje banku centralnego wskazują, że w średnim terminie inflacja powinna utrzymywać się na umiarkowanym poziomie. W praktyce oznacza to, że presja inflacyjna, która w poprzednich latach była jednym z kluczowych problemów gospodarki, w dużej mierze wygasła. W takich warunkach bank centralny może pozwolić sobie na ostrożne łagodzenie polityki pieniężnej bez istotnego ryzyka ponownego przyspieszenia inflacji w krótkim terminie.

Na konferencji prasowej prezes Adam Glapiński wskazywał, że decyzja o obniżce wpisuje się w scenariusz stopniowej normalizacji warunków monetarnych. Należy jednak podkreślić, że projekcje inflacyjne powstawały w warunkach relatywnie stabilnego otoczenia zewnętrznego. W momencie ich przygotowywania nie było możliwe uwzględnienie scenariusza gwałtownej eskalacji napięć w regionie Zatoki Perskiej, w tym ryzyka zakłóceń w dostawach ropy i gazu. W przypadku utrzymania się wysokich cen surowców energetycznych mogłoby to w przyszłości ponownie zwiększyć presję kosztową w europejskiej gospodarce, co w naturalny sposób wpływałoby także na perspektywy inflacyjne w Polsce.

W trakcie konferencji pojawił się również wątek tzw. polskiego SAFE, czyli koncepcji mechanizmu finansowania zwiększonych wydatków na bezpieczeństwo i obronność państwa. W debacie publicznej pojawiają się pytania, czy w realizację takiego programu mógłby zostać włączony bank centralny, na przykład poprzez finansowanie określonych instrumentów związanych z programem lub poprzez zakupy obligacji powiązanych z jego realizacją.

Z wypowiedzi prezesa Adam Glapiński wynika jednak, że koncepcja tzw. polskiego SAFE znajduje się na bardzo wczesnym etapie prac. Podczas konferencji zaznaczył on, że szczegółowe rozwiązania dotyczące tego mechanizmu nie zostały jeszcze przedstawione, ponieważ w pierwszej kolejności muszą zostać zaprezentowane najważniejszym instytucjom państwa. Jak wskazał, z koncepcją powinni zapoznać się m.in. rząd, minister finansów, minister obrony oraz prezydent, a ich opinia ma być istotna dla dalszych prac nad ewentualnym kształtem programu.

Prezes Adam Glapiński podkreślał również, że kluczowa jest koordynacja działań pomiędzy instytucjami państwa w zakresie wypracowania docelowych rozwiązań. W tym kontekście zaznaczył, że wszelkie działania banku centralnego muszą mieścić się w granicach jego ustawowego mandatu oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym konstytucji i ustaw regulujących funkcjonowanie Narodowy Bank Polski. Oznacza to, że ewentualne zaangażowanie banku centralnego w jakikolwiek mechanizm związany z finansowaniem programu SAFE byłoby możliwe wyłącznie w ramach istniejących ram prawnych.

W praktyce oznacza to, że na obecnym etapie trudno jednoznacznie przesądzić, czy bank centralny będzie w jakikolwiek sposób uczestniczył w finansowaniu programu. Wypowiedzi prezesa sugerują raczej, że koncepcja znajduje się dopiero w fazie konsultacji pomiędzy kluczowymi instytucjami państwa, a jej ostateczny kształt nie został jeszcze określony. Tym samym pytanie o to, czy Narodowy Bank Polski miałby w przyszłości pełnić rolę instytucji wspierającej finansowanie polskiego SAFE, pozostaje na razie otwarte.

Na godzinę 16:40 WIG20 spada o ponad 0,4%. Zdecydowanie lepiej radzą sobie średnie i małe spółki. Indeks mWIG40 rośnie o ponad 0,2%, a sWIG80 o ponad 1,1%.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB