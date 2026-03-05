🔴 Konferencja NBP (LIVE)

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła wczoraj stopy procentowe w Polsce o 25 punktów bazowych (st. referencyjna: 3,75%). Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynków, jednak kontrowersyjna w świetle eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, który może długotrwale zwiększyć ceny energii, a tym samym presję inflacyjną. Właśnie rozpoczyna się konferencja prasowa, na której prezes NBP, prof. Adam Glapiński, przedstawi uzasadnienie decyzji oraz przedstawi ocenę sytuacji gospodarczej w Polsce. Tematem konferencji będzie również najnowsza, dość optymistyczna prognoza dla inflacji i PKB. Najważniejsze kwestie poruszone przez prof. Glapińskiego: Obniżka stóp procetnowych była umotywowana stopniowym spadkiem inflacji w ostatnich miesiącach (ostatnio: 2,2%) oraz znacznej poprawie perspektyw na projekcję listopadową.

Inflacja ma pozostać zgodna z celem NBP do końca 2028 roku, a obecny poziom inflacji już zszedł poniżej projekcji z listopada 2025. Trwały spadek inflacji w Polsce potwiedzają też zewnętrzne ośrodki badawcze.

Inflację mają trzymać w ryzach przede wszystkim spadek dynamiki płac, napływ tanich i konkurencyjnych towarów z Chin oraz brak sygnałów przegrzania polskiej gospodarki (słabsza produkcja przemysłowa).

Z kolei optymizm wokół PKB motywuje realny wzrost płac oraz oczekiwany wzrost inwestycji.

Projekcja nie uwzględnia wpływu eksalacji wojny na Bliskim Wschodzie, gdyż poza wzrostem cen paliwa na ten moment nie można przewidzieć długofalowych skutków. Niemniej konflikt pozostaje głównym źródłem ryzyka odbicia inflacji.

Zdaniem RPP sytuacja na Bliskim Wschodzie ewoluowała zbyt dynamicznie, aby brać ją pod uwagę przy wczorajszej decyzji. Perpsektywy są jednoznacznie gorsze (prof. Glapiński zakłada dłuższy horyznt konfliktu niż kilka tygodni), choć nie wykluczają potencjalnej kontynuacji obniżek stóp procentowych.

W RPP są preferencje wobec stóp procentowych o 1-1,5 pp powyżej przewidywanej stopy inflacji. Podsumowując, wczorajsza decyzja RPP nie uwzględniała ryzyka skoku cen energii w wyniku wojny na Bliskim Wschodzie, choć prof. Glapiński zakłada, że konflikt będzie przedłużany, co powinno wpłynąć na dyskusję na następnych posiedzeniach. "Gdyby sytuacja na rynkach się uspokoiła (...) to wracamy do starego scenariusza ws. obniżek stóp procentowych", a "wojna na Bliskim Wschodzie wpłynie na inflację, ale nie tak dramatycznie." Złoty umocnił się ok. 0,2% względem euro podczas konferencji NBP. Źródło: xStation5

