Podsumowanie dnia: Ropa na nowych lokalnych szczytach; Iran i Trump psują nastroje rynkowe 💡

- Amerykańskie akcje przedłużają spadki po doniesieniach o planowanym przez administrację Trumpa projekcie regulacji, która wymagałaby licencji USA na eksport zaawansowanych chipów AI na cały świat – w tym sprzętu Nvidia i AMD.
- Prezydent Donald Trump jasno zasygnalizował, że Stany Zjednoczone nie będą biernym obserwatorem w kwestii sukcesji po najwyższym przywódcy Iranu, Ajatollahu Ali Khamenei. Trump porównuje sytuację do kryzysu w Wenezueli i podkreśla, że Ameryka musi aktywnie kształtować wybór nowego przywódcy, by uniknąć powrotu do starej gwardii.
- Jak donoszą anonimowe źródła cytowane przez agnecję Bloomberg, Orlen otrzymał od QatarEnergy powiadomienie o problemach dotyczące dwóch dostaw LNG zaplanowanych na kwiecień i początek maja. Ładunki mogą zostać anulowane lub opóźnione z powodu zakłóceń w Zatoce Perskiej. Qatar, największy światowy eksporter LNG, wstrzymał część produkcji po irańskich atakach, co wpływa na wielu odbiorców w Europie.
- Na konferencji prasowej prezes Adam Glapiński wskazywał, że decyzja o obniżce wpisuje się w scenariusz stopniowej normalizacji warunków monetarnych. Należy jednak podkreślić, że projekcje inflacyjne powstawały w warunkach relatywnie stabilnego otoczenia zewnętrznego. W momencie ich przygotowywania nie było możliwe uwzględnienie scenariusza gwałtownej eskalacji napięć w regionie Zatoki Perskiej, w tym ryzyka zakłóceń w dostawach ropy i gazu.
- NATGAS zyskuje po publikacji danych EIA, które pokazały większy od oczekiwań spadek zapasów gazu w USA: -132 Bcf wobec prognozy -124 Bcf (poprzednio -52 Bcf). Szybsze kurczenie się magazynów wspiera ceny, bo sugeruje ciaśniejszy bilans podaży i popytu na koniec sezonu zimowego. Rynek może teraz uważniej śledzić kolejne tygodniowe odczyty oraz prognozy pogody pod kątem tempa odbudowy zapasów.
- Publikacja minutek EBC nie wywarła znaczącego wpływu na kurs EURUSD. Dokument powtórzył bezpieczny bilans ryzyk, tj. opanowaną inflację i odporne tempa wzrostu, które tracą na aktualności w obliczu nowej wojny na Bliskim Wschodzie.
- Po wodach Cieśniny Ormuz poruszają się obecnie statki pływające tylko pod banderą Iranu. Cieśnina pozostaję w dużej mierze nieprzepływalna. W rezultacie ceny Brent i WTI kontynuują zwyżki i wybijają się na nowe lokalne maksima.
- Na rynku Forex dzisiaj najlepiej nieprzerwanie radzi sobie dolar amerykański. Pod presją notowane są waluty surowcowe, AUD i NZD.
- Rynek krypto naśladuje słabe nastroje obserwowane na Wall Street. Bitcoin traci obecnie 2,5% i notowany jest w strefie 71 000.
- Metale szlachne tracą przez silnego USD. SILVER zniżkuje 2,24%, a GOLD 1,35%.
