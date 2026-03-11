AUDUSD: RBA pierwszym bankiem powracającym do podwyżek stóp procentowych? 🪙

Dolar australijski wyraźnie umocnił się w ostatnich sesjach, wspierany zarówno przez oczekiwania dotyczące krajowej polityki monetarnej, jak i sprzyjające globalne warunki makroekonomiczne. Rynki coraz częściej zakładają, że Bank Rezerw Australii (RBA) utrzyma stosunkowo jastrzębie nastawienie, a ryzyko inflacyjne pozostaje podwyższone. Po podwyżce stóp o 25 pb w lutym, ekonomiści z największych banków, takich jak Commonwealth, NAB i Westpac, prognozują obecnie dwie kolejne podwyżki po 25 pb w marcu i maju, co mogłoby podnieść główną stopę procentową do poziomu około 4,35–4,50%. Kontrakty terminowe wskazują obecnie na około 70% prawdopodobieństwa podwyżki stóp na posiedzeniu 17 marca, wobec około 30% wcześniej w tym tygodniu, co odzwierciedla rosnące obawy o presję inflacyjną wynikającą z wyższych cen ropy oraz odpornego popytu krajowego.

Z makroekonomicznego punktu widzenia kilka czynników strukturalnych nadal wspiera dolara australijskiego. Australia korzysta z trwającej hossy na rynku metali i surowców, będąc jednym z największych producentów takich surowców jak złoto, gaz ziemny czy ruda żelaza. Dodatkowo pozycja handlowa kraju pozostaje relatywnie zrównoważona mimo globalnych napięć handlowych, utrzymując silne relacje gospodarcze zarówno z Chinami, jak i gospodarkami zachodnimi. Na rynku krajowym ceny nieruchomości pozostają stabilne, a gospodarka rozwija się w tempie około 2,6% rocznie, co jest wynikiem lepszym niż wiele wcześniejszych prognoz. Jednocześnie spadek rentowności amerykańskich obligacji — gdzie rentowność 10-letnich Treasuries spadła do około 4,11% z 4,21% — oraz szerszy sentyment risk-on na rynkach akcji osłabiły dolara amerykańskiego i wsparły waluty o wyższym beta, takie jak AUD.

W tym otoczeniu para AUDUSD kontynuowała wzrosty, rosnąc dzisiaj 0,45% do 0,71500 i tym samym nowego maksimum w 2026 roku i najwyższego poziomu od 2023 roku. Kurs chwilowo wzrósł do 0,7155, przebijając wcześniejszy lutowy szczyt, po czym lekko cofnął się poniżej tego poziomu. Z technicznego punktu widzenia struktura wzrostowa pozostaje nienaruszona tak długo, jak para utrzymuje się powyżej 0,7110. Jeśli poziomy te się utrzymają, trend wzrostowy może zostać przedłużony w kierunku 0,7300, szczególnie jeśli RBA zasygnalizuje dalsze zacieśnianie polityki monetarnej. Z kolei spadek poniżej tych wsparć — a zwłaszcza poniżej 0,7057 — sugerowałby, że ostatnie wybicie było fałszywe i może rozpocząć się głębsza korekta.