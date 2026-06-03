Poranna odprawa (03.06.2026)

Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie
- Iran wystrzelił co najmniej 10 pocisków balistycznych w kierunku amerykańskich baz wojskowych w Kuwejcie, celując m.in. w bazę lotniczą Ali Al Salem.
- Przeprowadzono również ataki na Bahrajn, Arabię Saudyjską i Dubaj, co doprowadziło do czasowego zawieszenia części lotów w regionie Zatoki Perskiej.
- Eskalacja nastąpiła po amerykańskim ataku na tankowiec powiązany z Iranem oraz doniesieniach o eksplozjach w pobliżu wyspy Keszm.
Ropa naftowa
- Ceny Brent i WTI zyskują po około 1,90% odpowiednio do 97,30 i 95,10 USD za baryłkę.
Japonia: jen, energia i presja fiskalna
- Kurs USDJPY testuje ponownie strefę 160, która wcześniej była powodem do interwencji władz Japonii na rynku walutowym. Minister finansów Satsuki Katayama ostrzegł, że Tokio jest gotowe odpowiednio zareagować, co chwilowo ostudziło spekulacje.
- Równocześnie Japonia zatwierdziła dodatkowy budżet o wartości 3,1 bln jenów finansowany emisją długu, którego celem jest subsydiowanie kosztów paliw i energii. Pokazuje to trudne sprzężenie zwrotne pomiędzy wojennym wzrostem cen energii, słabością jena i rosnącą presją fiskalną.
EBC i polityka monetarna
- Członek EBC Pierre Wunsch zasugerował, że czerwcowa dyskusja dotycząca polityki monetarnej będzie „stosunkowo łatwa”, jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie pozostanie nierozwiązany. Jego komentarze wskazują na mocne argumenty przemawiające za podwyżką stóp procentowych jeszcze w tym miesiącu.
USA: nowe cła i Section 301
- Stany Zjednoczone zaproponowały nowe cła w wysokości co najmniej 10% na import z około 60 krajów w ramach dochodzenia dotyczącego pracy przymusowej prowadzonego na podstawie Section 301. Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa, Brazylia i Szwajcaria miałyby zostać objęte wyższą stawką wynoszącą 12,5%.
- Działanie to ma zastąpić wcześniejszy system taryfowy unieważniony przez Sąd Najwyższy. Wdrożenie nie nastąpi od razu — konsultacje trwają do 6 lipca, a przesłuchania rozpoczną się 7 lipca.
Australia: PKB i PMI usług
- Australijski PKB w I kwartale wzrósł jedynie o 0,3% k/k oraz 2,5% r/r, poniżej oczekiwań rynku. Głównym obciążeniem był handel zagraniczny. Popyt krajowy pozostawał jednak mocny, a inwestycje prywatnych przedsiębiorstw wzrosły aż o 6,0%.
- Indeks PMI dla sektora usług w Australii spadł w maju do 48,7 pkt. Nowe zamówienia spadły najszybciej od niemal dwóch i pół roku.
Chiny: PMI usług
- Chiński PMI dla usług wzrósł w maju do 54,4 pkt, co oznacza najszybsze tempo ekspansji od trzech miesięcy. Liczba nowych zamówień rosła już 41. miesiąc z rzędu, a zatrudnienie ponownie zwiększyło się.
SpaceX: potencjalne IPO
- SpaceX planuje przeprowadzenie IPO o wartości około 75 mld USD przy cenie emisyjnej 135 USD za akcję. Oznaczałoby to wycenę spółki na około 1,75 bln USD i największą ofertą publiczną w historii. Ustalenie ceny docelowej jeszcze przed rozpoczęciem roadshow świadczy o dużej pewności co do popytu inwestorów.
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