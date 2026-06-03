AUDUSD: PKB Australii spowalnia, a rynek skupia się na perspektywach polityki RBA 🪙

Wzrost gospodarczy rozczarowuje, ale szczegóły są bardziej złożone

Australijska gospodarka spowolniła w I kwartale 2026 roku, a PKB wzrósł jedynie o 0,3% k/k, poniżej oczekiwań wynoszących około 0,5% i wyraźnie mniej niż 0,9% odnotowane w IV kwartale. W ujęciu rocznym wzrost utrzymał się na poziomie 2,5%, jednak raport wskazuje na wyraźną utratę dynamiki gospodarczej.

Dla inwestorów dane nie są jednak jednoznacznie negatywne. Gorszy odczyt PKB wynikał przede wszystkim z silnego negatywnego wpływu handlu zagranicznego, podczas gdy inwestycje prywatne pozostały mocne. To sprawia, że raport jest bardziej problematyczny dla Reserve Bank of Australia — wzrost gospodarczy słabnie, ale krajowy popyt nie załamał się.

Handel zagraniczny i zakłócenia pogodowe obciążyły wzrost

Handel zagraniczny odjął 0,8 pkt proc. od kwartalnego wzrostu PKB. Eksport spadł o 1,1%, co było największym kwartalnym spadkiem od dwóch lat. Najmocniej obniżył się eksport węgla (-6,8%) oraz rud mineralnych (-1,3%). Dodatkowym obciążeniem były zakłócenia związane z cyklonem, które negatywnie wpłynęły na sektor wydobywczy i transport. Produkcja górnicza spadła o 1,5%.

Jednocześnie import wzrósł o 2,1%, częściowo dzięki większemu napływowi dóbr inwestycyjnych związanych z rozwojem centrów danych. Oznacza to, że część słabości PKB wynikała z przejściowych zakłóceń oraz inwestycji wymagających importu, a nie z szerokiego osłabienia krajowej gospodarki.

Centra danych wspierają inwestycje, konsumenci pozostają ostrożni

Najmocniejszym elementem raportu były inwestycje przedsiębiorstw, które wzrosły o 6,0% k/k. Nakłady na maszyny i urządzenia skoczyły aż o 16,3%, co było największym wzrostem od 30 lat. Wsparciem była rozbudowa infrastruktury centrów danych w stanach Nowa Południowa Walia i Wiktoria.

Słabiej wygląda natomiast sytuacja konsumentów. Wydatki gospodarstw domowych wzrosły o 0,5%, jednak wydatki uznaniowe zwiększyły się jedynie o 0,1%, podczas gdy wydatki podstawowe wzrosły o 0,8%. Stopa oszczędności gospodarstw domowych spadła z 7,0% do 6,2%, co sugeruje, że konsumenci odczuwają presję wyższych stóp procentowych, cen paliw oraz wygasających dopłat energetycznych.

Co oznacza raport dla RBA i rynków?

Publikacja PKB nieco zmniejsza argumenty za kolejną szybką podwyżką stóp procentowych przez RBA, ponieważ wzrost gospodarczy wyraźnie spowalnia, a PKB per capita obniżył się o 0,1%.

Jednocześnie bank centralny raczej nie potraktuje raportu jako wyraźnie gołębiego sygnału. Ryzyka inflacyjne pozostają podwyższone, prywatny popyt nadal utrzymuje się na relatywnie solidnym poziomie, a ceny energii pozostają wysokie.

Najważniejsze implikacje rynkowe:

Stopy procentowe: mniejsze prawdopodobieństwo natychmiastowej podwyżki, ale nadal brak argumentów za obniżkami.

Rynek obligacji: słabszy wzrost może ograniczać wzrost rentowności, choć ryzyka inflacyjne zmniejszają przestrzeń do ich większego spadku.

Rynek akcji: presja utrzymuje się na sektorach konsumpcyjnych, natomiast inwestycje związane z centrami danych wspierają spółki infrastrukturalne, technologiczne, użyteczności publicznej i budowlane.

AUD: reakcja waluty była ograniczona, co sugeruje, że słabszy odczyt PKB był w dużej mierze oczekiwany przez rynek.

Reakcja AUDUSD

Po publikacji danych kurs AUDUSD osunął się nieznacznie i jest obecnie notowany w okolicach 0,7150–0,7160. Ograniczona reakcja wskazuje, że inwestorzy ocenili raport jako słaby, ale nie na tyle słaby, aby znacząco zmienić oczekiwania dotyczące polityki RBA.

Na ten moment notowania AUDUSD będą prawdopodobnie bardziej zależne od globalnego sentymentu rynkowego, cen surowców, kierunku dolara amerykańskiego oraz kolejnych danych inflacyjnych niż od samego odczytu PKB. Raport jest umiarkowanie negatywny dla dolara australijskiego, ale nie stanowi istotnego katalizatora zmiany długoterminowego trendu.