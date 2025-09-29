AUDUSD zyskuje 0,4% przed decyzją RBA 📈 🇦🇺

Australię czeka jastrzębi zwrot❓🦅 Jutro o godzinie 06:30 czasu polskiego Rezerwa Banku Australii (RBA) podejmie decyzję ws. stóp procentowych. Ostatnie dane inflacyjne właściwie przekreśliły szansę na kontynuację monetarnego luzowania w Australii, a ogólna poprawa koniunktury odbiera argumentów do dalszych obniżek stóp procentowych. AUDUSD znajduje się od kwietnia w wyraźnym trendzie wzrostowym, motywowanym głównie szeroką deprecjacją dolara (odwrócony USDIDX na niebiesko). Po dość dużych wahaniach we wrześniu, kurs zyskał zaledwie 0,5% w ujęciu MTD, jednak przyjęcie jastrzębiej postawy przez RBA, w połączeniu z agresywnie wycenianym luzowaniem w USA, powinno przełożyć się na podtrzymanie trendu w najbliższych miesiącach. Źródło: xStation5 Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Czego spodziewać się po jutrzejszej decyzji RBA? RBA ma pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie, tj. 3,60% (konsensus Bloomberga). Trzecie i ostatnie do tej pory sierpniowe cięcie o 25 pb miało charakter przezornościowy i jego głównym celem było zabezpieczenie australijskiej gospodarki przed potencjalnym spowolnieniem w wyniku ceł Donalda Trumpa.

Koniunktura w Q3 okazała się silniejsza od niepewności handlowej. Wydatki konsumpcyjne znajdują się w wyraźnym trendzie wzrostowym (w czerwcu odnotowano największy wzrost r/r od listopada 2023, tj. 5,1%), a dane PKB zaskoczyły odczytem powyżej oczekiwań (1,8% vs 1,6% wg konsensusu Bloomberga).

Szansę na kolejną obniżkę przekreślił ostatni miesięczny odczyt inflacji – australijski CPI wzrósł w sierpniu o 3,0% r/r wobec 2,8% w lipcu, nieco powyżej prognoz. Wzrost wynikał częściowo z efektów bazy, ale podkreślił utrzymującą się presję, zwłaszcza w usługach takich jak posiłki w restauracjach, jedzenie na wynos i usługi audiowizualne. Wyraźnie podrożały również mieszkania i najem, co może pogłębić presję płacową Q4.

Rynki zauważalnie zredukowały oczekiwania wobec stóp procentowych po wzroście inflacji, a główne banki i instytucje finansowe wycofały prognozy cięcia stóp w listopadzie. Zdania wobec listopada pozostają jednak podzielone, co odzwierciedla implikowana przez rynek swapów szansa ok. 50% na kolejną obniżkę. Część instytucji zakłada utrzymanie aktualnego poziomu stóp do końca roku.

Sytuacja na rynku pracy pozostaje napięta, ale stabilna, co w obliczu widocznej presji cenowej odbiera argumentów do dalszego luzowania stóp procentowych. Australijskie payrolle na zmianę zawodzą lub przekraczają oczekiwania ekonomistów (ostatnio niespodziewany spadek miejsc pracy o 5 tys., poprzednio wzrost ponad konsensus o 26,5 tys.), co wskazuje zarówno na brak jednoznacznego trendu oraz ciężką do interpretacji stagnację na rynku pracy. Z drugiej strony bezrobocie utrzymuje się od dwóch miesięcy na poziomie 4,2% po wcześniejszym spadku z 4,3%, a RBA podkreśla, że preferuje kwartalne dane ze względu na mniejszą zmienność. Miesięczny wskaźnik CPI w Australii wzrósł do 3%, natomiast bazowy do 3,4%, najwięcej od lipca 2024. Źródło: Australian Bureau of Statistics Wydatki australijskich gospodarstw domowych znajdują się w trendzie wzrostowym. Źródło: Australian Bureau of Statistics

