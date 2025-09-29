Podsumowanie Dnia: Big Techy wyciągają Wall Street na plus, złoto zyskuje na fali słabszego dolara

Wall Street zmierza do końca sesji w umiarkowanie dobrych nastrojach. Na zielono handlują kontrakty na Nasdaq 100 (US100: +0,5%) oraz S&P 500 (US500: +0,2%), US2000 na płasko, a US30 delikatnie pod kreską (-0,05%).

Rośnie prawdopodobieństwo “zamknięcia rządu” (ang. government shutdown) , tj. wstrzymania działalności większości agencji federalnych, jeśli Kongres nie uchwali przed środą budżetu. Shutdown oznaczałby ograniczenie usług publicznych oraz brak wynagrodzenia dla około 800 000 pracowników federalnych . Dla rynków szczególnie istotne byłoby opóźnienie publikacji zaplanowanego na piątek raportu NFP, którego BLS nie opublikuje terminowo w przypadku shutdownu. Trump zagroził trwałymi zwolnieniami w sektorze publicznym w przypadku nieuchwalenia budżetu.

Indeks produkcji przemysłowej FED w Dallas gwałtownie spadł do -8,7 pkt we wrześniu 2025, znacznie poniżej prognozowanego przez Bloomberg poziomu -1 pkt.

Początek tygodnia na europejskich rynkach kapitałowych przebiegał pozytywnie. Indeks FTSE 100 zyskał 0,15% . Francuski CAC 40 wzrósł o 0,1% , holenderski AEX notuje najmocniejszy wzrost, rosnąc o 0,36% , a niemiecki DAX zyskał 0,15%.

Inflacja w Hiszpanii za wrzesień 2025 była niższa od oczekiwań. Roczny wzrost CPI wyniósł 2,9% (prognoza 3,1%), a miesięcznie ceny spadły o 0,4%. Bazowy CPI wzrósł o 2,3% r/r, nieco mniej niż w poprzednim miesiącu.

Sentyment ekonomiczny w strefie euro za wrzesień 2025 wyniósł 95,5 pkt, nieznacznie przewyższając prognozy (95,2 pkt) oraz poprzedni odczyt (95,2 pkt). Nastroje konsumentów poprawiły się do -14,9 pkt (prognoza: -14,9 pkt), a nastroje przemysłowe pozostały stabilne na poziomie -10,3 pkt (prognoza: -10,9 pkt). Jednak sektor usług wykazał słabsze wyniki, co sugeruje utrzymującą się nierównowagę w gospodarce.

Na rynku forex obserwujemy kontynuację presji spadkowej na dolarze (USDIDX: -0,2%) w obliczu ryzyka zamknięcia rządu. Na niepewności zyskuje przede wszystkim japoński jen, który jest dzisiaj najsilniejszą walutą G10 (USDJPY: -0,6%, EURJPY: -0,4%). AUDUSD zyskuje 0,4% przed decyzją RBA, natomiast w tyle pozostają waluty nordyckie, zwłaszcza skorelowana z ropą korona norweska (USDNOK: +0,2%).

Ropa WTI traci ponad 3% z powodu obaw, że OPEC+ zwiększy produkcję powyżej planowanych 137 tys. baryłek dziennie od listopada, co może wywołać nadpodaż na rynku. Analitycy przewidują, że nadpodaż może obniżyć ceny ropy nawet do 50-60 USD za baryłkę . Inwestorzy czekają na decyzje OPEC i wypowiedzi ministra Arabii Saudyjskiej.

Sentyment na kryptowalutach relatywnie optymistyczny, częściowo wsparty poprawą nastrojów na Wall Street. Główne kryptowaluty odnotowują wzrosty pomimo odpływów z funduszy ETF: Bitcoin dodaje 2,7% do 114 200 USD, a Ethereum 2,6% do 4160 USD.

Metale szlachetne kontynuują wzrosty. Złoto zyskuje ponad 1,6% i zbliża się do psychologicznej bariery 4000 USD za uncję (aktualnie: 3830). Podobnie zachowują się srebro i platyna, które zyskują odpowiednio o 1,5% i 1%.

