Kawa traci 1,8% po 3 dniach dynamicznych wzrostów ☕️ 📉

Futuresy na kawę arabikę wznawiają rollercoaster, osuwając się o ok 1,8% po ostatnim odbiciu wywołanym przez spadek zapasów na ICE. Kontrakt COFFEE przerwał impuls wzrostowy po wychyleniu się powyżej poziomu 23.6 zniesienia Fibonacciego ostatniej fali wzrostowej, nurkując poniżej 10-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA10, żółty). Aktualnie cena znajduję się w okoliach otwarcia z piątku, a głównym wsparciem pozostaje 30- i 100-dniowa EMA (jasny i ciemny fiolet). Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Na wyhamowanie wzrostów mogły wpłynąć najnowsze prognozy pogody w Brazylii. Według Climatempo na przestrzeni najbliższych dwóch tygodni znajdzie się kilka dni z szansami opadów między 40 a 80% w takich regionach jak Sao Paulo (głównie arabika) czy Espirito (głównie robusta). Brak z kolei perspektyw na koniec suszy w najważniejszym regionie produkcyjnym Brazylii, tj. Minas Gerais, co może pomóc ograniczyć spadki w cenie. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.