BAE Systems otrzymuje 7-letni kontrakt dla Departamentu Wojny USA⚔️

Akcje BAE Systems (BA.UK) zyskały dziś blisko 2% wobec informacji o siedmioletnim kontrakcie z Departamentem Wojny USA.
Spółka podpisała ramowe porozumienie zakładające czterokrotne zwiększenie mocy produkcyjnych poszukiwaczy podczerwieni dla rakiet przechwytujących systemu THAAD, jednego z najważniejszych elementów amerykańskiej tarczy przeciwrakietowej. Prace realizowane będą w zakładach w Nashua (New Hampshire) oraz Endicott (Nowy Jork), co oznacza bezpośrednie korzyści dla amerykańskiego przemysłu obronnego.
Kontrakt wpisuje się w szerszą strategię transformacji zakupowej Departamentu Wojny, nakierowaną na przyspieszenie dostaw kluczowych technologii dla sił zbrojnych. Dla BAE Systems umowa stanowi długoterminowy sygnał popytowy, który uzasadnia dalsze inwestycje w moce wytwórcze, technologię i zatrudnienie. Szef BAE Systems Inc., Tom Arseneault, wprost podkreślił, że wieloletni charakter porozumienia daje firmie pewność co do skali i tempa rozbudowy zdolności produkcyjnych. Z perspektywy rynkowej kontrakt redukuje niepewność przychodową na kolejne siedem lat, a rynek wycenia tę widoczność przepływów pieniężnych pozytywnie. THAAD to system o strategicznym znaczeniu dla ochrony zarówno terytorium USA, jak i sojuszników, co oznacza niskie ryzyko polityczne anulowania zamówień. Wzrost produkcji poszukiwaczy wpisuje się też w globalny trend zwiększania wydatków obronnych, szczególnie widoczny po eskalacji napięć geopolitycznych w ostatnich latach.
Akcje spółki utrzymały krótkoterminowy trend wzrostowy ograniczany przez 50-dniową wykładniczą EMA (niebieska krzywa na wykresie). Do momentu aż notowania utrzymują się powyżej szansa jego utrzymanie jest możliwa. Z drugiej strony losy walorów w najbliższym czasie mogą w sporym stopniu zależeć od rozwiązania kwestii konfliktu na Bliskim Wschodzie i tego czy dojdzie tam do dalszych eskalacji czy wręcz przeciwnie.
Źródło: xStation
