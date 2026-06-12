📈 Akcje SpaceX rosną ponad 20%

Akcje spółki kosmicznej SpaceX (SPCX.US) zadebiutowały dziś na Wall Street ok. 2 godziny po otwarciu rynku i handlowane są na Nasdaq pod tickerem (SPCX.US). Walor rozpoczął notowania ok. 17:45 polskiego czasu, na poziomie ok. 149 USD za akcję i 10 minut później cena znajduje się już w pobliżu 165 USD za akcję, implikując wycenę powyżej 2 bilionów dolarów. To największy debiut giełdowy w historii Wall Street, walor notuje ponad 21% wzrost względem ceny z IPO, na poziomie 135 USD.
Źródło: xStation5
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