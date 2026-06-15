Puls GPW: Pokój na Bliskim Wschodzie wspiera dalsze wzrosty

Polski rynek rośnie na fali szerokiego ruchu wzrostowego, który jest rezultatem głównie finalizacji umowy pokojowej między USA i Iranem. Kontrakty W20 umacniają się w godzinach porannych o ok. 0,8%.
Spółki przemysłowe i budowlane należą dziś do liderów wzrostu na GPW. Rynek może wyceniać poprawę sytuacji tych podmiotów w kontekście spadających oczekiwań inflacyjnych, co powinno sprzyjać łagodniejszej polityce pieniężnej - a w konsekwencji prowadzić do wzrostu inwestycji, w tym w budownictwie.
Dane makroekonomiczne:
Polscy inwestorzy poznali dziś dane o inflacji.
- CPI w ujęciu rocznym wyhamowało do 3,1%, miesięcznie dynamika spadku cen wyniosła 0,3%.
- Odczyt ten był zgodny z oczekiwaniami rynku.
W20 (D1)
Notowania otwierają się dużą luką wzrostową, tymczasowo wybijając kurs powyżej strefy oporu na poziomie ~3650 punktów. Wybicie oporu będzie wspierać popyt, który wciąż ma wyraźną inicjatywę, którą dodatkowo wspierać będzie sygnał ze strony MACD, jednak szybkie sprowadzenie kursu z powrotem do strefy oporu pokazuje, że sprzedaż zachowuje zdolność do krótkoterminowych, jednak gwałtownych ruchów. Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek:
- Mostostal Warszawa (MSW.PL): GE Hydro France zgłasza roszczenia w związku z umową dotyczącą elektrowni wodnej Porąbka-Żar, zobowiązania z tytułu kar umownych wynoszą 31 mln zł. Spółka rośnie o ok. 1,5%
- Digital Network SA (DIG.PL): Akcje spółki rosną o ponad 3% na fali publikacji East Value Research.
- KGHM (KGH.PL): Polski konglomerat górniczy umacnia się o ponad 5%, podążając za oczekiwaniami rynku względem cen miedzi.
- Rainbow Tours (RBW.PL): Operator usług turystycznych zyskuje ponad 3%. Oczekiwane wygaszenie konfliktu na Bliskim Wschodzie mogłoby znacznie poprawić rentowność przemysłu turystycznego, zwłaszcza w regionie Bliskiego Wschodu.
- Polimex Mostostal (PXM.PL): Spółka informuje o zamianie 6 Obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 3 mln PLN, na 1,5 mln akcji zwykłych o łącznej wartości nominalnej 3 mln PLN. Spółka rośnie o ponad 6%.
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