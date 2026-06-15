Puls GPW: Pokój na Bliskim Wschodzie wspiera dalsze wzrosty

Polski rynek rośnie na fali szerokiego ruchu wzrostowego, który jest rezultatem głównie finalizacji umowy pokojowej między USA i Iranem. Kontrakty W20 umacniają się w godzinach porannych o ok. 0,8%.

Spółki przemysłowe i budowlane należą dziś do liderów wzrostu na GPW. Rynek może wyceniać poprawę sytuacji tych podmiotów w kontekście spadających oczekiwań inflacyjnych, co powinno sprzyjać łagodniejszej polityce pieniężnej - a w konsekwencji prowadzić do wzrostu inwestycji, w tym w budownictwie.

Dane makroekonomiczne:

Polscy inwestorzy poznali dziś dane o inflacji.

CPI w ujęciu rocznym wyhamowało do 3,1%, miesięcznie dynamika spadku cen wyniosła 0,3%. Odczyt ten był zgodny z oczekiwaniami rynku.



W20 (D1)

Notowania otwierają się dużą luką wzrostową, tymczasowo wybijając kurs powyżej strefy oporu na poziomie ~3650 punktów. Wybicie oporu będzie wspierać popyt, który wciąż ma wyraźną inicjatywę, którą dodatkowo wspierać będzie sygnał ze strony MACD, jednak szybkie sprowadzenie kursu z powrotem do strefy oporu pokazuje, że sprzedaż zachowuje zdolność do krótkoterminowych, jednak gwałtownych ruchów. Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek: