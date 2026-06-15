Wykres dnia: EU50 - europejskie indeksy na nowych szczytach (15.06.2026)

Osiągnięcie porozumienia między USA a Iranem przynosi euforię na rynku akcji. Największe europejskie indeksy rosną o ok. 1,5%. Część z nich – w tym Euro Stoxx 50 – sięga nowych historycznych szczytów. Za umocnienie odpowiedzialne są w dużej mierze spółki z sektora lotniczego i samochodowego, którym niższe ceny ropy naftowej bezwzględnie sprzyjają.

Geopolityka

Zgodnie ze słowami prezydenta Trumpa, Cieśnina Ormuz zostanie otwarta po piątkowym podpisaniu porozumienia między stronami. W międzyczasie Iran będzie oczyszczał ją z min wodnych.

To dla rynków kluczowa informacja. Kontrakty futures na ropę naftową spadły na całej rozciągłości krzywej i zakładają poziom cen poniżej 80 dolarów na koniec roku.

Polityka monetarna

Ubiegłotygodniowe wystąpienie prezeski Lagarde okazało się zaskakująco jastrzębie. Podkreśliła ona, że decyzja o podwyżce stóp jest uzasadniona przy każdej z projekcji inflacyjnych - tej zakładającej znaczną eskalację, scenariuszu bazowym i scenariuszu zakładającym deeskalację. Stwierdziła także, że nie jesteśmy w środowisku w którym wzrost gospodarczy jest nieobecny albo istotnie zagrożony.

Wzrost wycen podwyżek stóp procentowych będących pokłosiem nacechowanej jastrzębio konferencji nie potrwał jednak długo. Osiągnięcie porozumienia między USA a Iranem przyniosło spadek cen ropy naftowej oraz gazu, co ogranicza obawy inflacyjne. Rynek w pełni ruch w górę wycenia dopiero na grudzień, a i to może niedługo ulec zmianie.

Dane makroekonomiczne

Na dziś zaplanowana jest publikacja danych dot. produkcji przemysłowej za kwiecień. Nie spodziewamy się jednak aby odczyt mógł odcisnąć istotne piętno na indeksie. Nie dość, że uwaga kotwiczy się obecnie na geopolityce, to dane są istotnie opóźnione (tego samego dnia publikowane są dane z USA za maj).

Analiza techniczna

Wykres 1: EU50 (13.06.2025 - 15.06.2026)

Źródło: xStation, 15.06.2026

Po głębokiej korekcie, która nastąpiła na przełomie lutego oraz marca, wykres powrócił do trendu wzrostowego, ustanawiając dziś nowy historyczny szczyt w okolicach 6270 punktów. Cena znajduje się dalece powyżej wszystkich wyznaczonych średnich ruchomych (EMA 50, 100, 150), które układają się w pro-wzrostowej formacji.

Wskaźnik RSI wynosi obecnie 63,7, co sugeruje, że rynek jest mocno rozgrzany, ale technicznie nie wkroczył jeszcze w strefę skrajnego wykupienia (powyżej poziomu 70). Główne linie MACD znajdują się wysoko powyżej zera, jednak słupki histogramu zaczynają się skracać, co może sugerować powolną utratę momentum.

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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB