Bańka AI pęknie szybciej, niż myślisz❓

- Które firmy mogą stać się pierwszymi ofiarami pęknięcia bańki AI i kiedy rynek może przejść prawdziwy test?
- Które firmy mogą stać się pierwszymi ofiarami pęknięcia bańki AI i kiedy rynek może przejść prawdziwy test?
Boom na sztuczną inteligencję przyciąga rekordowy kapitał, a wydatki największych spółek technologicznych sięgają setek miliardów dolarów. Za imponującymi prognozami kryją się jednak rosnące koszty, ogromne zadłużenie i pytania o to, czy inwestycje w centra danych oraz modele AI rzeczywiście przyniosą oczekiwane zyski.
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