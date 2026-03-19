⛽Banki centralne w kleszczach szoku naftowego: Jastrzębi BoJ i defensywne decyzje o stopach w Europie

1. Bank Japonii: Jastrzębi sygnał Uedy umacnia jena mimo energetycznego szoku

Szef Banku Japonii (BoJ), Kazuo Ueda, zaskoczył rynki jastrzębim tonem, pozostawiając furtkę do podwyżki stóp procentowych już w kwietniu. Choć BoJ utrzymał dziś główną stopę na poziomie 0,75%, słowa Uedy o tym, że uderzenie wojny w gospodarkę może być tymczasowe i nie musi zmieniać trajektorii inflacji, podbiły rynkowe oczekiwania na ruch w górę (szacowane obecnie na ok. 60%).

Ta retoryka doprowadziła do natychmiastowego umocnienia jena. Pojawia się jednak kluczowe pytanie: czy waluta Japonii może trwale zyskiwać w obliczu drastycznego wzrostu cen surowców? Japonia, jako importer netto energii, jest ekstremalnie wrażliwa na rekordowe ceny benzyny wywołane konfliktem w Iranie. Z jednej strony jastrzębi BoJ wspiera jena, z drugiej jednak pogarszający się bilans handlowy (przez droższą ropę) i ryzyko spowolnienia gospodarczego mogą skutecznie hamować aprecjację waluty, stawiając bank centralny w bardzo trudnym położeniu.

USDJPY cofa się dzisiaj, ale utrzymuje się cały czas linia trendu wzrostowego. Źródło: USDJPY

2. SNB: Frank jako bezpieczna przystań i walka z deflacją

Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie 0%, co było zgodne z oczekiwaniami. Bank zasygnalizował jednak gotowość do interwencji na rynku walutowym, aby powstrzymać nadmierne umocnienie franka szwajcarskiego. Waluta ta zyskała ponad 11% względem dolara w ciągu ostatniego roku, stając się głównym celem dla kapitału szukającego bezpieczeństwa w obliczu wojny w Iranie i napięć handlowych.

Mimo że SNB obawia się, że silny frank zdusi inflację poniżej celu (ryzyko deflacji), rynek zaczyna wyceniać scenariusz zmiany nastawienia banku centralnego. Ze względu na presję inflacyjną płynącą z rynków zewnętrznych, inwestorzy przypisują obecnie wysokie prawdopodobieństwo przynajmniej jednej podwyżce stóp w Szwajcarii przed końcem tego roku. Goldman Sachs prognozuje, że nawet w pesymistycznym scenariuszu wojennym inflacja w Szwajcarii nie powinna przekroczyć 1,9%, co daje SNB pewien komfort, ale nie eliminuje konieczności dostosowania polityki do globalnych trendów.

Pomimo statutu bezpiecznej przystani, CHF zaczyna tracić w stosunku do USD. Przed parą jednak ważny opór na 0,80. Źródłó: xStation5

3. Riksbank: Ostrożny hold z jastrzębim nastawieniem

Szwedzki Riksbank również zdecydował się na pozostawienie stóp procentowych bez zmian na poziomie 1,75%. Choć decyzja była zgodna z konsensusem, kluczowy okazał się komunikat: wojna w Iranie znacząco zamgliła perspektywy gospodarcze. Bank przyznał, że ryzyka dla inflacji są obecnie niesymetryczne i przeważają te w górę, głównie ze względu na drożejącą ropę i słabą koronę szwedzką.

Oczekiwania na podwyżki stóp w Szwecji rosną (rynek wycenia ruch w 3. kwartale 2026 r.), jednak nie są one tak agresywne jak w przypadku EBC. Riksbank musi balansować między walką z inflacją energetyczną a obawami o zduszenie ożywienia gospodarczego, które i tak zostało już zrewidowane w dół (prognoza wzrostu PKB spadła z 2,9% do 2,5%). Jeśli jednak ceny ropy Brent utrzymają się na wysokich poziomach, Riksbank może zostać zmuszony do przyspieszenia zacieśniania polityki, które pierwotnie planowano dopiero na koniec 2027 roku.

EURSEK pozostaje relatywnie niski, ale w 2022 rozpoczęła się fala osłabienia SEKa względem euro w momencie szoku związanego z wysokimi cenami ropy i gazu. Potencjalnie to EBC może podnieść stopy szybciej niż Riskbank, dlatego nastawienie na prze może ulec na północne. Źródło: xStation5