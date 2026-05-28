Optymizm na rynkach i geopolityczne obietnice Donalda Trumpa

Rynki finansowe zareagowały bardzo optymistycznie na wieści dotyczące potencjalnego, bliskiego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Inwestorzy dali się zwieść kolejny raz obietnicom Trumpa, choć jednocześnie obserwujemy brak większej dynamiki wzrostowej na rynku ropy naftowej. Niemniej jednak ceny surowca wciąż utrzymują się na wysokich poziomach, a ryzyko odbicia pozostaje wysokie.

To z kolei generuje coraz większe obawy o inflację, która ma ogromne znaczenie dla kształtowania się oczekiwań dotyczących stóp procentowych. Sytuacja ta ostatecznie wpływa zarówno na amerykańskiego dolara (USD), jak i na rynek metali szlachetnych. Złoto jest obecnie notowane najniżej od 2 miesięcy ze względu na rosnąće oczekiwania na podwyżki stóp procentowych.

Napięcia na Bliskim Wschodzie: Cieśnina Ormuz wciąż zablokowana

Obecna sytuacja na Bliskim Wschodzie znowu przypomina kino akcji. Stany Zjednoczone decydują się na kolejne uderzenia wyprzedzające, tym razem spotykając się z odwetem ze strony Iranu w postaci próby ataku na amerykańskie bazy. Choć obie strony nie traktują tych incydentów jako powrotu do pełnoskalowej wojny, to kluczowym faktem pozostaje zamknięta Cieśnina Ormuz, co ma ogromny wpływ na globalny rynek ropy naftowej.

Teheran postanowił podreperować swój budżet, który mocno cierpi – nie tylko przez to, że większość środków musi trafiać obecnie na zbrojenia, ale także ze względu na zablokowanie dużej części własnego eksportu. Iran chce wykorzystać swoje strategiczne położenie do pobierania opłat za przepływanie statków przez ten kluczowy dla światowego handlu punkt.

Amerykańska odpowiedź była natychmiastowa: kolejne sankcje, zestrzelone drony i bezpośrednia wymiana ciosów w bazach lotniczych. Cena ropy naftowej ponownie podskoczyła po wcześniejszych silnych spadkach, ale brak pełnej eskalacji konfliktu utrzymuje notowania na dwucyfrowym poziomie.

Inflacja PCE pod lupą Fed: Co zrobi Kevin Warsh?

Choć ceny ropy naftowej mogą zaliczyć potężny spadek w tym miesiącu, to inflacja w dalszym ciągu będzie rosnąć i zacznie stanowić coraz większy problem dla bankierów centralnych. Dzisiaj wczesnym popołudniem poznamy odczyt inflacji PCE, czyli wciąż preferowanej miary cenowej przez Rezerwę Federalną (Fed). Wskaźnik ten może zakręcić się w pobliżu 4%, mimo że dane dotyczą kwietnia.

Z drugiej strony, już niedługo może się okazać, że odczyt ten będzie w dużej mierze bezużyteczny dla rynków, jeśli Kevin Warsh (nowy szef Fed) zdecyduje się przesunąć ciężar uwagi na inne miary, takie jak np. inflacja obcięta.

Przy marcowym odczycie PCE na poziomie 3,2%, inflacja PCE liczona przez Fed z Dallas (obcięta o najbardziej i najmniej zmienne czynniki) wypada na poziomie 2,4%. Taki poziom nie uzasadnia pośpiechu w kwestii podwyżek stóp procentowych, których Donald Trump z pewnością nie chciałby oglądać.

Silny dolar amerykański uderza w kurs złotego (PLN)

Eskalacja sytuacji na Bliskim Wschodzie i obawy o inflację powodują jednak wyraźne umocnienie amerykańskiego dolara. Główna para walutowa EURUSD osunęła się na moment poniżej poziomu 1,16. Z kolei USDJPY ponownie zbliża się do psychologicznej granicy 160, i to na dzień przed publikacją oficjalnych danych dotyczących przeprowadzonych interwencji walutowych.

Siła amerykańskiej waluty negatywnie wpływa również na notowania pary USDPLN, która znalazła się powyżej poziomu 3,65. Analizując zachowanie pary EURPLN, można zauważyć potencjalny koniec przestrzeni do dalszego umacniania się złotego w najbliższym czasie. Z drugiej strony, ostateczne podpisanie traktatu pokojowego z Iranem mogłoby całkowicie zmienić oblicze rynku walutowego na najbliższe miesiące.

O godzinie 10:40 za dolara płaciliśmy 3,6471 zł, za euro 4,2345 zł, za franka 4,6215 zł, za funta 4,8861 zł.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB

michal.stajniak@xtb.pl