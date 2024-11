Banki szybują w górę po zwycięstwie Trumpa

W środę Wall Street ogarnęła gorączka zakupów, gdy Donald Trump zapewnił sobie drugie zwycięstwo prezydenckie. Akcje banków przewodziły wzrostom – JPMorgan Chase zyskał ponad 8%, a Goldman Sachs ponad 9% we wczesnym handlu. Inwestorzy pośpiesznie zajmowali pozycje w tym, co wielu nazwało "Handlem Trumpa 2.0" – obstawiając niższe podatki korporacyjne, łagodniejsze regulacje i bardziej przyjazne dla biznesu środowisko, które mogłoby zwiększyć zyski banków.

Wall Street erupted in a frenzy of buying on Wednesday as Donald Trump secured his second presidential victory. Banking stocks led the charge, with JPMorgan Chase soaring over 9.79% and Goldman Sachs climbing more than 12.42% . Traders rushed to position themselves for what many called "Trump Trade 2.0" – betting on lower corporate taxes, looser regulations, and a more business-friendly environment that could boost bank profits.

Źródło: xStation

Indeks KBW Banks zanotował najlepszy jednodniowy wynik od 2022 roku, podczas gdy banki regionalne rosły jeszcze mocniej w nadziei na zmniejszony nadzór regulacyjny. Do południa sektor bankowy pomógł popchnąć S&P 500 do rekordowych poziomów, wyznaczając to, co analitycy nazwali "początkiem nowej ery dla akcji finansowych.

Zarówno JPMorgan Chase jak i Goldman Sachs znalazły się na swoich historycznych maksimach. RSI zbliża się do strefy wykupienia, a MACD rozpoczyna byczą dywergencję. Źródło: xStation