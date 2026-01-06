Barkin oraz Miran z Fed nadal pozostają po dwóch stronach obozu Fed 🎙️

Prezes oddziału Fed w Richmond, Thomas Barkin, przyjął ostrożnie jastrzębi ton, stwierdzając, że cięcia podatków, deregulacja oraz oczekiwane obniżki stóp powinny w tym roku dodać gospodarce bodźców. Bankier jednocześnie podkreślił, że przyszłe decyzje polityczne będą musiały być głęboko przemyślane ze względu na ryzyka po obu stronach mandatu Fed. Barkin zauważył, że inflacja spadła, ale wciąż pozostaje powyżej celu, a rynek pracy nie powinien osłabiać się znacząco bardziej w nadchodzących miesiącach. Co istotne, określił obecne nastawienie polityki jako „mieszczące się w zakresie neutralnym”, odchodząc od ubiegłorocznego opisu jej jako „umiarkowanie restrykcyjnej”, i zasugerował, że silniejszy konsument i gospodarka w tym roku mogą przemawiać za dłuższym utrzymaniem stóp bez zmian.
Dla kontrastu, członek Zarządu Fed Miran, znany ze swojego nieustannie gołębiego poglądu, ostrzegł, że pozostawienie polityki zbyt restrykcyjnej może „zdusić wzrost w zarodku”. Miran stwierdził, że bazowa inflacja jest już blisko celu, polityka fiskalna będzie wspierać aktywność, a zawirowania w komponentach mieszkaniowych tymczasowo zniekształcają dane. Argumentował, że Fed powinien obniżyć stopy o ponad 100 pb w tym roku i oczekuje, że napływające dane będą dalej uzasadniać łagodzenie polityki.
Para EURUSD nieco odbija po korekcie wynikającej ze słabszych danych CPI z Niemiec oraz PMI z krajów europejskich. Obecnie rynek wycenia pierwszą możliwą obniżkę stóp procentowych dopiero na posiedzeniu FOMC w kwietniu lub czerwcu.
US OPEN: Inwestorzy zachowują ostrożność w obliczu niepewności.
PILNE: Sąd Najwyższy USA czeka z orzeczeniem w kwestii ceł Trumpa
PILNE: Wstępny odczyt indeksu Michigan powyżej oczekiwań!
PILNE: Jen traci po komentarzu agencji Yomiuri wskazującym na wolę rozwiązania Izby Reprezentantów przez Premier Japonii
