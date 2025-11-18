Barkin z Fed komentuje gospodarkę i rynek pracy w USA🗽EURUSD traci

Członek Fed, Thomas Barkin skomentował dziś gospodarkę USA, rynek pracy i politykę monetarną banku centralnego. Oto podsumowanie najważniejszych z jego komentarzy. Wzrost siły roboczej, w ocenie Barkina może zmierzać w kierunku 0% w USA. Jeśli liczba pracowników nie zacznie rosnąć, przyszły wzrost gospodarczy będzie zależeć od wzrostu produktywności.
• Istnieje duże ryzyko, że w przyszłości liczba ofert pracy przewyższy liczbę dostępnych pracowników.
• Popyt pozostaje solidny, jednak nie przekłada się to na zwiększone zatrudnienie.
• Ogólny popyt jest zdrowy, natomiast wyzwaniem pozostaje sytuacja na rynku pracy.
• Ogólny obraz gospodarki wciąż wygląda na stabilny i zdrowy.
• Niższe stopy procentowe mogą pobudzać popyt na nieruchomości, ale nie rozwiążą problemu ograniczonej podaży.
• Podaż mieszkań nadal pozostaje ograniczona, mimo wzrostu popytu.
• Wysokie ceny nieruchomości mogą wciąż wynikać z niedoborów podażowych zakorzenionych w kryzysie finansowym z lat 2007–2009.
• Większy konsensus wśród decydentów pozwala rynkom lepiej kształtować oczekiwania.
• Polityka pieniężna pozostaje umiarkowanie restrykcyjna.
• Sytuacja na rynku pracy jest nieco słabsza, niż sugerują to dane nagłówkowe.
• Bez jednoznacznych danych trudno osiągnąć szeroki konsensus wśród członków Fed.
• Inflacja nie wydaje się przyspieszać, ale nie jest również pewne, że powróci do poziomu 2%. Bezrobocie może nieznacznie wzrosnąć, choć prawdopodobnie nie drastycznie.
• Trudno ogłosić pełen sukces w realizacji któregokolwiek z celów Fed, ale żaden z nich nie wymaga w tej chwili natychmiastowej reakcji politycznej.
• Inflacja pozostaje powyżej celu, lecz raczej nie będzie dalej przyspieszać.
• Rynek pracy słabnie, choć Barkin nie spodziewa się znaczącego pogorszenia.
