Barrick Mining spada przez utratę kontroli nad kopanią w Mali  📊

Barrick Mining Corporation (GOLD.US) opublikowało dziś przed otwarciem rynku wyniki za 2Q25. Spółka odnotowała wzrosty przychodów na fali pozytywnego trendu na rynku złota, jednak mocno negatywnym sygnałem jest wyraźny spadek wolumenu sprzedaży spowodowany odpisem w związku z utratą kontroli nad kopalnią w Mali.

Na poziomie przychodów Barrick zaraportował 3,68 mld $, co oznacza 16% wzrost w ujęciu r/r. Wzrost przychodów nie wynikał jednak z wzrostu wolumenu, który spadł w ujęciu r/r o ok. -19%. Mocny spadek wynika z wyłączeniu z konsolidacji wyników kopalni Loulo-Gounkonto w Mali, która została “tymczasowo” przejęta przez rządzącą w Mali wojskową juntę. Choć spółka dalej posiada 80% udziały w kopalni, proces decyzyjny odnośnie operacji kopalni pozostał całkowicie odebrany spółce, stąd według wymogów rachunkowych firma musiała dokonać odpisu. Wartość utraconych aktywów obciążył spółkę w wysokości 1,04 mld $. Jednocześnie firma wyłączyła ze swoich wyników produkcję złota w kopalni, co przyczyniło się do spadku produkcji w 2Q25 do 770 tys. uncji.

Wyłączenie, choć stanowi jednorazowy koszt, może stanowić duże wyzwanie dla spółki kolejnych kwartałach. W obliczu prawie 20% spadku wolumenu sprzedaż złota obecnym motorem napędowym wyników spółki pozostają pozytywne trendy cen na rynku złota, które choć nie prezentują na razie oznak odwrócenia, mogą nie utrzymać tak wysokiej dynamiki, jaką widzieliśmy od początku roku.

Odpis został negatywnie przyjęty przez rynek, który przywiązał do niego większą wartość niż do solidnego wzrostu przepływów pieniężnych o 16% r/r.

WYNIKI FINANSOWE ZA 2Q25

Skorygowany zysk na akcję: 0,47 USD (+46% r/r); prognoza: 0,46 USD

Przychody: 3,68 mld USD (+16% r/r); prognoza: 3,68 mld USD

Skorygowana EBITDA: 2,32 mld USD

Rzeczywista cena złota za uncję: 3 295 USD

Sprzedaż złota: 770 000 uncji (-19% r/r); prognoza: 791 971 uncji

Produkcja złota: 797 000 uncji; prognoza: 800 082 uncji

Produkcja miedzi: 59 000 ton (+37% r/r)

Wolne przepływy pieniężne: 395 mln USD (+16% r/r); prognoza: 363 mln USD

Nakłady inwestycyjne: 934 mln USD (+14% r/r)

W obliczu straty kontroli nad kopalnią w Mali spółka nie może w pełni wykorzystywać swoich możliwości związanych z obecną hossą na złocie. Mimo to warto pamiętać, że kruszec obecnie notowany jest w okolicach swoich historycznych szczytów, wsparty również historycznym popytem ze strony funduszy i banków centralnych, co pozwala Barrick poprawiać sprzedaż mimo spadku wolumenu.





Barrick Mining Corp (1D)

Notowania Barrick Mining spadły na otwarciu o ponad 5,5%, jednak od początku sesji widzimy przejęcie przez stronę popytową notowań w stronę zmniejszenia luki cenowej. Dzisiejsze wyniki poprzedzone były zeszłotygodniowym impulsem wzrostowym, który wyprowadził notowania z ponad miesięcznego lekkiej konsolidacji, jaką widzieliśmy w obszarze od 20,5-22 $.

Źródło: xStation