Berkshire Hathaway: Czy legendarny fundusz zostaje w tyle?

Berkshire Hathaway to firma inwestycyjna, założona i prowadzona przez jednego z najbardziej legendarnych inwestorów wszech czasów - Warrena Buffetta. Fundusz charakteryzował się przez ostatnie dekady świetnymi i bardzo konsekwentnymi wynikami. Szczególnie imponujące były rezultaty w przedłużających się okresach bessy rynkowej - jak ta z lat 2022–2023.
Warren Buffett jednak, z racji sędziwego wieku, musiał ustąpić ze stanowiska głównego zarządzającego, przekazując je Gregowi Abelowi. Spółka opublikowała pierwsze wyniki pod kierownictwem nowego CEO.
Wskaźniki finansowe:
- Przychody: wzrost rok do roku o ponad 4%, do 93,7 mld USD.
- Zysk operacyjny: wzrost rok do roku o 17%, do 11,35 mld USD.
- Zysk netto przypadający akcjonariuszom: wzrost o prawie 120%, do 10,1 mld USD.
- Skup akcji: 235 mld USD.
- Gotówka: kolejny rekord - 373,5 mld USD.
Pod względem wskaźników oraz dynamiki wzrostu spółka wciąż funkcjonuje wzorowo, lekko przebijając konsensus rynkowy. Mimo statusu Warrena Buffetta również nowy CEO nie znajduje się w centrum uwagi.
To, co najbardziej rozpala dyskusje wokół spółki, to jej zachowanie względem szerokiego rynku oraz utrzymywanie gigantycznego poziomu gotówki. W długim terminie Berkshire bije na głowę S&P 500, jednak w ostatnich kwartałach fundusz wyraźnie pozostaje w tyle względem szerokiego rynku - spółka jest słabsza od indeksu już o ok. 12%.
Budzi to szczególnie duże kontrowersje w kontekście ogromnego poziomu gotówki. W poprzednich cyklach rynkowych wysoka ilość gotówki w spółce sygnalizowała wyczekiwanie na właściwy moment do dużych (docelowo bardzo zyskownych) zakupów. Taki sentyment wobec działań spółki można obserwować już od dłuższego czasu - i im bardziej S&P 500 wyprzedza stopy zwrotu Berkshire, tym więcej pytań zaczynają zadawać uczestnicy rynku.
Takie postrzeganie funduszu może jednak być fundamentalnie błędne. Berkshire to spółka inwestycyjna o zasadniczo innym profilu niż dzisiejszy S&P 500, zdominowany przez spółki technologiczne.
Geniusz Warrena Buffetta wynikał z fenomenalnych zdolności do generowania ponadprzeciętnych wyników w okresach, gdy sentyment rynkowy jest negatywny. Berkshire w pierwszej kolejności chroni kapitał swoich inwestorów, a dopiero potem stara się generować ponadnormatywny zysk.
Rynek jednak w ostatnich kwartałach wydaje się pozostawać w trybie niezachwianej euforii, niemal w całości skoncentrowanej na spółkach technologicznych. Fundusze takie jak Berkshire nie mogą konsekwentnie pokonywać stóp zwrotu z szerokiego rynku, ponieważ wymagałoby to nieakceptowalnego poziomu ryzyka.
BRKA.US (D1)
Na wykresie można obserwować przecięcie średnich EMA200 i EMA100 od góry — po raz pierwszy od 2022 roku. Historycznie takie zachowanie (na przekór klasycznej analizie technicznej) poprzedzało długotrwałe okresy wzrostu. Czy tak będzie i tym razem? Źródło: xStation5
GameStop kupi eBay? Liczby mówią co innego
Czy S&P 500 ma dużo paliwa do wzrostów 🗽 Analiza sezonu wyników
Komentarz giełdowy: Czy Wall Street i GPW czeka letnia hossa?
📈Akcje Orlenu na historycznych szczytach
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.