Berkshire Hathaway: Czy legendarny fundusz zostaje w tyle?

Berkshire Hathaway to firma inwestycyjna, założona i prowadzona przez jednego z najbardziej legendarnych inwestorów wszech czasów - Warrena Buffetta. Fundusz charakteryzował się przez ostatnie dekady świetnymi i bardzo konsekwentnymi wynikami. Szczególnie imponujące były rezultaty w przedłużających się okresach bessy rynkowej - jak ta z lat 2022–2023.

Warren Buffett jednak, z racji sędziwego wieku, musiał ustąpić ze stanowiska głównego zarządzającego, przekazując je Gregowi Abelowi. Spółka opublikowała pierwsze wyniki pod kierownictwem nowego CEO.

Wskaźniki finansowe:

Przychody: wzrost rok do roku o ponad 4%, do 93,7 mld USD.

Zysk operacyjny: wzrost rok do roku o 17%, do 11,35 mld USD.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom: wzrost o prawie 120%, do 10,1 mld USD.

Skup akcji: 235 mld USD.

Gotówka: kolejny rekord - 373,5 mld USD.

Pod względem wskaźników oraz dynamiki wzrostu spółka wciąż funkcjonuje wzorowo, lekko przebijając konsensus rynkowy. Mimo statusu Warrena Buffetta również nowy CEO nie znajduje się w centrum uwagi.

To, co najbardziej rozpala dyskusje wokół spółki, to jej zachowanie względem szerokiego rynku oraz utrzymywanie gigantycznego poziomu gotówki. W długim terminie Berkshire bije na głowę S&P 500, jednak w ostatnich kwartałach fundusz wyraźnie pozostaje w tyle względem szerokiego rynku - spółka jest słabsza od indeksu już o ok. 12%.

Budzi to szczególnie duże kontrowersje w kontekście ogromnego poziomu gotówki. W poprzednich cyklach rynkowych wysoka ilość gotówki w spółce sygnalizowała wyczekiwanie na właściwy moment do dużych (docelowo bardzo zyskownych) zakupów. Taki sentyment wobec działań spółki można obserwować już od dłuższego czasu - i im bardziej S&P 500 wyprzedza stopy zwrotu Berkshire, tym więcej pytań zaczynają zadawać uczestnicy rynku.

Takie postrzeganie funduszu może jednak być fundamentalnie błędne. Berkshire to spółka inwestycyjna o zasadniczo innym profilu niż dzisiejszy S&P 500, zdominowany przez spółki technologiczne.

Geniusz Warrena Buffetta wynikał z fenomenalnych zdolności do generowania ponadprzeciętnych wyników w okresach, gdy sentyment rynkowy jest negatywny. Berkshire w pierwszej kolejności chroni kapitał swoich inwestorów, a dopiero potem stara się generować ponadnormatywny zysk.

Rynek jednak w ostatnich kwartałach wydaje się pozostawać w trybie niezachwianej euforii, niemal w całości skoncentrowanej na spółkach technologicznych. Fundusze takie jak Berkshire nie mogą konsekwentnie pokonywać stóp zwrotu z szerokiego rynku, ponieważ wymagałoby to nieakceptowalnego poziomu ryzyka.

BRKA.US (D1)

Na wykresie można obserwować przecięcie średnich EMA200 i EMA100 od góry — po raz pierwszy od 2022 roku. Historycznie takie zachowanie (na przekór klasycznej analizie technicznej) poprzedzało długotrwałe okresy wzrostu. Czy tak będzie i tym razem? Źródło: xStation5