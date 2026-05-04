GameStop kupi eBay? Liczby mówią co innego

Prezes GameStop niespodziewanie ogłosił ofertę zakupu platformy e-commerce eBay. Ryan Cohen, CEO kontrowersyjnej spółki GameStop, zapowiedział zamiar przejęcia znanej platformy eBay za 55,5 mld dolarów. Zakup eBay ma być częścią strategii dywersyfikacji spółki i krokiem w stronę stworzenia „konkurencji dla Amazona”.

Kontrowersje budzi nie tylko sam zakup i jego cena. Warto zauważyć, że eBay jest dziś wart ok. 48 mld dolarów, więc GameStop miałby przepłacić na starcie o ok. 20%. To jednak dopiero początek trudnych pytań, a nie ich koniec.

Trzeba przypomnieć, że obecnie eBay jest większy pod względem kapitalizacji niż sam GameStop. Nie jest to wyzwanie nie do pokonania na dzisiejszym rynku finansowym, jednak strategia CEO zwyczajnie nie wytrzymuje kontaktu z rzeczywistością.

Zakup ma opierać się na 50% gotówki oraz 50% akcji GameStop.

Część gotówkowa, jeśli wierzyć deklaracjom CEO dotyczącym finansowania ze strony TD Securities, wyniosłaby ok. 28–29 mld USD.

Problem pojawia się po stronie części akcyjnej: przy kapitalizacji GameStop rzędu 27 mld USD, „50% w akcjach” nie domyka finansowania - pozostaje luka rzędu ok. 15 mld USD.

Rynek wydaje się tylko częściowo przekonany co do transakcji. Oferta z premią rzędu 20% na ten moment przekłada się na wzrost wyceny na poziomie 6–7%, co w dużym uproszczeniu implikuje szansę na finalizację transakcji na poziomie ok. 30%.

Na tę chwilę perspektywa zakupu eBay na takich warunkach budzi ogromne wątpliwości, a komentarze ze strony samego eBay pozostają bardzo zdawkowe.

GME.US (D1)

Dynamika średnich EMA pozostaje umiarkowana, jednak pewnym wsparciem dla sentymentu może być wybicie ceny powyżej trendu spadkowego. Źródło: xStation5