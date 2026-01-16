Bessa na rynku kakao? 📉Spadek popytu w Europie, poprawa zbiorów w Afryce

Po wzrostach z lat 2024 i 2025 na rynku kakao pozostało tylko wspomnienie, a cena surowca od miesięcy kontynuuje silny trend spadkowy. Kontrakty na kakao spadły dziś poniżej 5 000 USD za tonę i są notowane w okolicach najniższego poziomu od 26 listopada - wciąż pod presją słabych sygnałów popytowych oraz pozytywnych perspektyw podaży w Afryce Zachodniej.
Co wspiera spadki kakao?
- Przetwórstwo ziaren kakao w Europie spadło w IV kwartale 2025 roku ażo 8,3% rok do roku do 304 470 ton. To szósty z rzędu spadek i wynik gorszy od prognoz zakładających spadek o 2,9%. Rynek w Europie pozostaje największy na świecie, a zatem kluczowy dla globalnej konsumpcji kakao.
- Jednocześnie nadchodzące dane o przetwórstwie w Azji za IV kwartał mają według oczekiwań spaść o 12% rok do roku, do 10 letniego minimum. Poziom przerobu ziaren pozostaje pod presją na całym świecie, co podkreśla destrukcję popytu i trudności na rynku czekolady, gdzie ilość zakupów spadła.
- Mocny dolar oraz eksporterzy i producenci wykorzystujący zwyżki cen do otwarcia krótkich pozycji i zabezpieczania dostaw także osłabiają popyt na kontraktach.
- Korzystne warunki upraw w Afryce Zachodniej ciążą na cenach. Wg. danych z Tropical General Investments Group poinformowała w ubiegły piątek, że sprzyjające warunki w Afryce Zachodniej powinny zwiększyć zbiory kakao w lutym i marcu na Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz w Ghanie. Afrykańscy rolnicy zgłaszają większe i zdrowsze strąki, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
- Producent czekolady Mondelez stwierdził, że liczenie strąków kakao w Afryce Zachodniej jest o 7% powyżej średniej z pięciu lat i „istotnie wyższe” niż ubiegłoroczne zbiory. Równolegle rozpoczęły się zbiory głównego plonu kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej, a rolnicy są optymistyczni co do jego jakości.
- Kurczące się zapasy kakao od dawna były czynnikiem wspierającym ceny: monitorowane przez ICE zapasy kakao w portach USA spadły 26 grudnia do 9,75-miesięcznego minimum na poziomie 1 626 105 worków, ale od tego czasu wzrosły do 4-tygodniowego maksimum 1 660 515 worków.
Pamiętajmy, że Parlament Europejski 26 listopada potwierdził roczne opóźnienie przepisów dotyczących ograniczenia importu kakao z obszarów grożących wylesieniem, co utrzymuje podaż na wysokim poziomie. Rozporządzenie UE tzw. EUDR, ma ograniczać wylesianie w krajach, z których import do UE obejmuje kluczowe surowce takie jak kakao i soja. W roku 2026 import będzie nadal nieskrępowany regulacjami w tym zakresie.
Co wspiera wzrosty?
- Ceny kakao mają obecnie niewielkie wsparcie w sygnałach mniejszych dostaw z Wybrzeża Kości Słoniowej tj. największego producenta na świecie. Rolnicy wysłali z kraju do portów 1,073 mln ton (MMT) kakao w bieżącym sezonie (od 1 października do 4 stycznia) - to dalej spadek o 3,3% wobec 1,11 mln ton w tym samym okresie rok wcześniej.
- Jednocześnie Peak Trading Research szacuje, że coroczne zmiany wag indeksów surowcowych mogą doprowadzić do zakupów ok. 37 tys. kontraktów futures na kakao, co odpowiadałoby niemal 31% łącznej wartości opcji na kakao (open interest) i potencjalnie pomogło utrzymać wsparcie przy obecnych poziomach.
- Kakao czeka na włączenie do indeksu surowcowego Bloomberg Commodity Index (BCOM) od tego miesiąca. Według szacunków Citigroup, uwzględnienie kakao w BCOM może przyciągnąć nawet 2 mld USD zakupów kontraktów NY cocoa futures - w tym roku popyt i podaż w BCOM mogą wpływać na dynamikę rynku.
COCOA (interwał D1)
Źródło: xStation5
