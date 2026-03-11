Ropa nieznacznie w górę po danych z USA i groźbach Iranu

Dane EIA wskazały na mocniejszy, od oczekiwango spadek zapasów ropy w USA, jednak zapasy benzyny zdecydowanie spadły mocniej, niż oczekiwał rynek.
Zapasy ropy: 3,824 mln baryłek (prognoza: 2,5 mln, poprzednio: 3,475 mln)
Zapasy benzyny: -3,654 mln baryłek (prognoza: -2 mln, poprzednio: -1,704 mln)
Zapasy destylatów: -1,349 mln baryłek (prognoza: -0,947 mln, poprzednio: 0,429 mln)
Zapasy ropy w Cushing: 0,117 mln baryłek (poprzednio: 1,564 mln)
Iran ponownie powtórzył dziś, że fracht przez Ormuz jest zamknięty dla statków związanych z USA, Izraelem i ich sojuszniczymi państwami - także tymi, które udostępniają przestrzeń powietrzną dla amerykańskich maszyn. Jak dotąd już ponad 10 statków zostało zaatakowanych w Cieśninie od 28 lutego, co potwierdza, że fracht pozostaje niebezpieczny. Z drugiej strony infrastruktura ropociągów omijających Ormuz posiada aktualnie przepustowość na poziomie ok. 9 mln baryłek dziennie, a port w Yanbu ok. 4,5 mln baryłek co nieco ogranicza 'szok podażowy'.
