BigTech wspiera US100 📈Co pokazały Microsoft, Meta Platforms i Tesla?

Amerykańskie spółki technologiczne przedstawiły dziś po sesji w USA wyniki finansowe za IV kwartał 2025 roku. Spółki (z wyjątkiem Tesli) przekroczyły prognozy zysków i przychodów, wspierając US100, który odrobił straty po przemówieniu Powella. Po raportach Meta Platforms i Tesla zyskują ponad 4%, Microsoft cofa się o blisko 3% (początkowo spadek sięgał 7%), a akcje IBM rosną o niemal 7%. Oto jak wypadły wyniki spółek.
US100 (interwał M15)
Źródło: xStation5
Meta Platforms: wyniki za Q4 2025 (META.US; rośnie o 4% w handlu po zamknięciu sesji)
-
EPS: 8,88 USD vs 8,19 USD prognoza vs 8,02 USD rok wcześniej
-
Przychody: 59,89 mld USD vs 58,42 mld USD prognoza
-
Przychody z reklam: 58,14 mld USD vs 56,79 mld USD prognoza
-
Przychody segmentu Family of Apps: 58,94 mld USD vs 57,47 mld USD prognoza
-
Zysk operacyjny Family of Apps: 30,77 mld USD vs 30,0 mld USD prognoza
-
Zysk operacyjny (łącznie): 24,75 mld USD, +5,9% r/r
-
Przychody Reality Labs: 955 mln USD vs 962,7 mln USD prognoza
-
Strata operacyjna Reality Labs: 6,02 mld USD vs 5,8 mld USD prognoza (strata)
-
Commercial remaining performance obligation: 625 mld USD
-
Prognoza przychodów na Q1: 53,5–56,5 mld USD vs 51,27 mld USD prognoza
-
Prognoza CAPEX na 2026: 115–135 mld USD vs 110,62 mld USD prognoza
Źródło: xStation5
Microsoft: wyniki za Q2 2026 (MSFT.US; spada o 3% w handlu po zamknięciu sesji)
-
Skorygowany EPS: 4,14 USD vs 3,92 USD prognoza
-
Przychody: 81,27 mld USD vs 80,31 mld USD prognoza
-
Przychody Intelligent Cloud: 32,91 mld USD vs 32,39 mld USD prognoza
-
Azure i inne usługi chmurowe (bez wpływu FX): +38% vs +38% prognoza
-
Przychody z Productivity and Business Processes: 34,12 mld USD vs 33,45 mld USD prognoza
-
Przychody z More Personal Computing: 14,25 mld USD vs 14,33 mld USD prognoza
-
Commercial remaining performance obligation: 625 mld USD
-
Microsoft 365 (klienci korporacyjni): wzrost o 6% r/r
-
Zysk operacyjny: 38,28 mld USD vs 36,55 mld USD prognoza
-
Wydatki inwestycyjne (CAPEX): 29,88 mld USD vs 23,78 mld USD prognoza
-
Przychody w ujęciu stałych kursów walut: +15% vs +14,3% prognoza
Źródło: xStation5
Źródło: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
Tesla: wyniki za Q4 2025 (TSLA.US; zyskuje 4% w handlu po zamknięciu sesji)
-
Skorygowany EPS: 0,50 USD vs 0,45 USD prognoza
-
EPS: 0,24 USD vs 0,66 USD rok wcześniej
-
Przychody: 24,90 mld USD vs 25,11 mld USD prognoza
-
Zysk operacyjny: 1,41 mld USD vs 1,32 mld USD prognoza
-
Marża brutto: 20,1% vs 17,1% prognoza
-
Wolne przepływy pieniężne (FCF): 1,42 mld USD vs 1,59 mld USD prognoza
Źródło: xStation5
IBM: wyniki za Q4 2025 (IBM.US; zyskuje 7% w handlu po zamknięciu sesji)
-
Zysk na akcję (EPS) operacyjny: 4,52 USD vs 4,28 USD prognoza
-
Przychody: 19,69 mld USD vs 19,21 mld USD prognoza
-
Przychody z segmentu Software: 9,03 mld USD vs 8,82 mld USD prognoza
-
Przychody z segmentu Consulting: 5,35 mld USD vs 5,38 mld USD prognoza
-
Wolne przepływy pieniężne (FCF): 7,55 mld USD vs 6,85 mld USD prognoza
-
Prognoza na cały rok (FY): wzrost przychodów w ujęciu stałych kursów walut (constant FX) powyżej +5%, vs prognoza +4,12%
-
Prognoza FCF na cały rok (FY): wzrost o ok. 1 mld USD r/r
Źródło: xStation5
