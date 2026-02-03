🚨Bitcoin i Ethereum wracają do spadków

Wobec korekty na Wall Street, cena Bitcoina spada do 76 tys. USD i nawet ponad 560 mln USD dodatnich napływów netto we wczorajszym dniu, spadki nie wyhamowują. Wskaźnik RSI wskazuje okolice niespełna 27, potwiredzając wyprzedanie, ale przecięcie średnich na MACD zdaje się dawać wciąż więcej miejsca dla ew. impulsu spadkowego. Jeśli impuls miałby być 1:1 podobny do tego z października 2025, cena BTC mogłaby osunąć się nawet do ok. 60 tys. USD.
Źródło: xStation5
Mike Novogratz (COE Galaxy Digital) przekazał, że w najbliższym miesiącu Bitcoin może poruszać się w dość szerokim przedziale 55–75 tys. USD. Novogratz sugeruje, że większa szansa na odbicie może pojawić się pod koniec bieżącego kwartału.
-
ETF-y spot na Bitcoina wystartowały z hukiem: w pierwszym tygodniu zebrały około 13,9 mld USD wolumenu, ale później napływy wyraźnie osłabły.
-
Bitcoin jest obecnie około 40% poniżej ATH,
-
Novogratz wskazuje dwa potencjalne katalizatory na kolejne kwartały:
-
obniżki stóp Fed, jeśli gospodarka faktycznie zacznie hamować (krypto lubi tańszy pieniądz),
-
wybory midterm w USA, które mogą wnieść więcej jasności co do regulacji rynku krypto.
-
Ethereum (interwał D1)
Podobnie Ethereum notowane jest na poziomach z lata 2025 roku, spadło z ATH w pobliżu 4900 USD, wymazując niemal 65% wzrostów, co jest skalą imponującą, biorąc pod uwagę kapitalizację rzędu 270 mld USD.
Źródło: xStation5
Partia Takaichi wygrywa wybory w Japonii, czy to powrót problemów z długiem? 💰✂️
Crypto news: Bitcoin spada poniżej 70 tys. USD 🚨 Kryptowaluty łapią zadyszkę?
⏬NATGAS traci 6% przed kolejne prognozy pogody
Komentarz walutowy - Apetyt na ryzyko osłabia dolara
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.