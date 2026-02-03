🚨Bitcoin i Ethereum wracają do spadków

Wobec korekty na Wall Street, cena Bitcoina spada do 76 tys. USD i nawet ponad 560 mln USD dodatnich napływów netto we wczorajszym dniu, spadki nie wyhamowują. Wskaźnik RSI wskazuje okolice niespełna 27, potwiredzając wyprzedanie, ale przecięcie średnich na MACD zdaje się dawać wciąż więcej miejsca dla ew. impulsu spadkowego. Jeśli impuls miałby być 1:1 podobny do tego z października 2025, cena BTC mogłaby osunąć się nawet do ok. 60 tys. USD.

Źródło: xStation5

Mike Novogratz (COE Galaxy Digital) przekazał, że w najbliższym miesiącu Bitcoin może poruszać się w dość szerokim przedziale 55–75 tys. USD. Novogratz sugeruje, że większa szansa na odbicie może pojawić się pod koniec bieżącego kwartału.

ETF-y spot na Bitcoina wystartowały z hukiem: w pierwszym tygodniu zebrały około 13,9 mld USD wolumenu , ale później napływy wyraźnie osłabły.

Bitcoin jest obecnie około 40 % poniżej ATH,

Novogratz wskazuje dwa potencjalne katalizatory na kolejne kwartały: obniżki stóp Fed , jeśli gospodarka faktycznie zacznie hamować (krypto lubi tańszy pieniądz), wybory midterm w USA , które mogą wnieść więcej jasności co do regulacji rynku krypto .



Ethereum (interwał D1)

Podobnie Ethereum notowane jest na poziomach z lata 2025 roku, spadło z ATH w pobliżu 4900 USD, wymazując niemal 65% wzrostów, co jest skalą imponującą, biorąc pod uwagę kapitalizację rzędu 270 mld USD.

Źródło: xStation5