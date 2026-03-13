Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (13.03.2026)

Rzadko spotykany „super-tydzień” banków centralnych zderza się z szybko rosnącą premią geopolityczną związaną z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Kalendarz wydarzeń jest wyjątkowo napięty i obejmuje decyzje Fed (środa), EBC (czwartek) oraz BOJ (czwartek), ważny impuls dla sektora technologicznego w postaci konferencji AI Nvidia GTC (poniedziałek–czwartek) oraz element polityczny w postaci posiedzenia Rady ds. Zagranicznych UE poświęconego sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie rynek ropy wycenia skrajne ryzyko dłuższych zakłóceń w kluczowych szlakach transportowych. Główne rynki do obserwacji: OIL, US500, USDJPY.

OIL

Ropa pozostaje najlepszym barometrem obecnych napięć na Bliskim Wschodzie. Przy czym ryzyko rynkowe nie dotyczy już wyłącznie zmienności, lecz przede wszystkim czasu trwania zakłóceń oraz tego, jak szybko globalne przepływy surowca będą w stanie się dostosować. W ostatnich dniach Brent chwilowo handlowany był powyżej poziomu 100 USD, a banki inwestycyjne podnoszą krótkoterminowe prognozy cen, zakładając, że napięcia geopolityczne oraz ryzyko dla infrastruktury energetycznej utrzymają rynek w stanie napiętej podaży. Nadchodzące wydarzenia makro mogą dodatkowo wzmocnić ruch w obu kierunkach: chińskie dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej (poniedziałek) będą sygnałem dla popytu, a następnie decyzje Fed, EBC i BOJ wpłyną na kurs dolara oraz warunki finansowe.

US500

Amerykańskie akcje znajdują się w centrum trzech przeciwstawnych sił: sygnałów z polityki monetarnej, narracji wokół AI oraz ryzyka geopolitycznego. Decyzja Fed oraz konferencja prasowa Jerome’a Powella (środa) będą kluczowym wydarzeniem tygodnia z perspektywy inwestorów na rynku akcji. Rynek będzie obserwować, czy rada podkreśli scenariusz „wyższych stóp na dłużej” z powodu ryzyka inflacyjnego (szczególnie jeśli ceny ropy pozostaną wysokie), czy też dostrzeże wystarczające oznaki spowolnienia gospodarki, aby pozostawić przestrzeń do przyszłych obniżek stóp. Równolegle konferencja Nvidia GTC (poniedziałek–czwartek) może ponownie wzmocnić narrację wokół sztucznej inteligencji poprzez zapowiedzi nowych produktów, roadmap technologicznych oraz wystąpienia CEO Jensena Huanga.

USDJPY

Decyzja Banku Japonii (czwartek) oraz konferencja gubernatora Kazuo Uedy będą analizowane przez rynek pod kątem trwałości inflacji w Japonii oraz wpływu globalnych szoków surowcowych. Jednocześnie decyzja Fed (środa) zdecyduje o kierunku rentowności amerykańskich obligacji, które pozostają kluczowym czynnikiem dla dolara. W praktyce para powinna być analizowana w tym tygodniu w układzie „dwóch kroków” — najpierw decyzja Fed, następnie BOJ — a dopiero po poznaniu obu komunikatów można oczekiwać silniejszego ruchu trendowego.