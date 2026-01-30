BITCOIN: Kevin Warsh gwoździem do trumny byków? 🔨

Bitcoin pogłębia spadki do okolic 81000 USD, czyli ostatnich lokalnych minimów wobec rosnącego prawdopodobieństwa wyboru Kevina Warsha jako nowego przewodniczącego Fed.

Rynki predykcji gwałtownie zaczęły wyceniać Warsha jako zdecydowanego faworyta, co wzmocniło dolara i ponownie wywarło presję na kryptowaluty. Jego reputacja jako zwolennika restrykcyjnej polityki pieniężnej, mniejszego bilansu Fed oraz wyższych realnych stóp procentowych zaniepokoiła inwestorów, którzy postrzegają bitcoina jako beneficjenta luźnych warunków finansowych. Wraz ze wzrostem jego szans BTC zsunął się w okolice 81000–82000 USD tracąc ponad 3,00%.

Tło historyczne

Reputacja Kevina Warsha jako „jastrzębia” wywodzi się głównie z jego pracy w Radzie Rezerwy Federalnej podczas kryzysu finansowego w latach 2008–2009, kiedy wielokrotnie ostrzegał przed ryzykiem inflacji, mimo że gospodarka zmierzała w stronę deflacji i większego bezrobocia. Gdy rynki załamały się po upadku Lehman Brothers, Warsh argumentował, że Fed nie powinien porzucać swojej czujności wobec inflacji. To właśnie ta historia sprawia, że dzisiejsze rynki kojarzą jego ewentualny powrót z wyższymi realnymi stopami procentowymi, mniejszym bilansem Fed i niższą płynnością — czyli czynnikami niekorzystnymi dla aktywów takich jak bitcoin, które powinny być faworyzowane w warunkach taniego pieniądza.

Warsh o Bitcoinie

Warsh był również sceptyczny wobec spekulacyjnych nadwyżek napędzanych luźną polityką pieniężną — do tej kategorii czasami zaliczał także kryptowaluty. Choć nie jest otwarcie przeciwnikiem bitcoina, publicznie krytykował jego zmienność oraz szeroki boom na aktywa cyfrowe w okresach agresywnej stymulacji ze strony banków centralnych.

Czy Warsh ma nadal te same poglądy?

Jednocześnie tym razem sytuacja może wyglądać inaczej z kilku powodów. Po pierwsze, przewodniczący Fed nie działa smaodzielnie — decyzje podejmuje cały FOMC, a ostatnie głosowania pokazały istotne różnice zdań nawet pod rządami Powella. Po drugie, presja polityczna w administracji Trumpa prawdopodobnie będzie silnie skłaniać się ku obniżkom stóp i polityce prorozwojowej, niezależnie od tego, kto stanie na czele Fed. Warsh może więc złagodzić swoje jastrzębie poglądy, jeśli warunki finansowe zbyt mocno się zaostrzą lub wzrośnie ryzyko recesji. Wreszcie, dzisiejsza gospodarka strukturalnie różni się od tej z 2008 roku — ma wyższe zadłużenie, większą wrażliwość na stopy procentowe oraz system finansowy reagujący znacznie szybciej na zmiany płynności. Choć reputacja Warsha tłumaczy obecny spadek bitcoina, długoterminowy efekt jego polityki może okazać się mniej restrykcyjny, niż rynki obecnie się obawiają.

Przełom legislacji kryptowatywów w cieniu nowego faworyta Fed

Stany Zjednoczone zbliżają się do stworzenia jasnych ram prawnych dla kryptowalut. Komisji Senatu udało się przesunąć najbardziej kompleksowy jak dotąd projekt ustawy dotyczący struktury rynku. Ma on na celu precyzyjne określenie podziału nadzoru pomiędzy instytucje takie jak SEC i CFTC oraz zapewnienie firmom z sektora aktywów cyfrowych konkretnych zasad działania zamiast obecnej „szarej strefy” prawnej.

Największym punktem spornym pozostają stablecoiny — a dokładniej to, czy firmy kryptowalutowe powinny móc oferować klientom oprocentowanie lub nagrody przypominające odsetki od posiadanych środków. Banki obawiają się, że mogłoby to prowadzić do odpływu depozytów i zagrozić stabilności systemu finansowego. Aby przełamać impas, Biały Dom zwołuje w przyszłym tygodniu spotkanie na wysokim szczeblu z udziałem dużych banków, firm krypto, organizacji branżowych i decydentów w celu wypracowania kompromisu.

Bitcoin (interwał D1)

Dzisiejsza wyprzedaż na Bitcoin zepchnęła cenę w okolice loklanych minimów dwa miesiące temu. Jest to istotna strefa, którą byki powinny utrzymać aby powrócić powyżej kolejnej strefy wsparcia na 86000 USD.

