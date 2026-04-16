📌Bitcoin łapie zadyszkę mimo rekordów na Wall Street

Mimo świetnych nastrojów amerykańskiego rynku akcji, Bitcoin cofnął się do niespełna 74 tys. USD, napotykając na problem z utrzymaniem wzrostowego trendu. Podaż ponownie uaktywniłą się w pobliżu kluczowego przedziału 74-76 tys. USD. Techniczną słabość doskonale pokazuje poniższy wykres i jeśli cena nie zdołała w najbliższym czasie pokonać i trwale przekroczyć okolic 75 tys. USD, bazowym scenariuszem może być przyspieszona realizacja zysków, zakończona kapitulacją kupujących i powrotem ceny w pobliżej 68 tys. USD i niżej. Spadek poniżej 68 tys. USD mógłby wskazywać na rosnącą presję przetestowania minimów z przełomu stycznia i lutego 2026 roku. Patrząc na zniesienia Fibonacciego widzimy pewne podobieństwa obecnej fali spadkowej, do poprzedniej. Podaż już raz uaktywniła się na poziomie 38,2 zniesienia Fibonacciego fali spadkowej ze stycznia, podobnie jak 38,2 Fibo okazał się istotnym poziomem oporu w poprzednim impulsie spadkowym, rozpoczętym jeszcze jesienią 2025 roku i zakończonym dynamicznym spadek po odrzuceniu poziomu 97,7 tys. USD. Obecnie funkcję tego poziomu zdają się pełnić poziomy między 74 a 75 tys. USD. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.