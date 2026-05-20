Cena Bitcoina nie zdołała utrzymać się powyżej 80 tysięcy dolarów, co sprawia, że inwestorzy stawiają uzasadnione pytania - czy bessa rynku kryptowalut wejdzie w ostrzejszą fazę, a Bitcoin spadnie poniej 60 tysięcy dolarów? Rekordowe napływy na rynki akcji nie zdołały rozpędzić BTC w kierunku 100 tys. dolarów, a okres między majem a październikiem historycznie bywał słaby i przynosił korekty na giełdowych indeksach, szczególnie w latach wyborów połówkowych do amerykańskiego Kongresu.
Kluczowe informacje
- Dolar amerykański i rentowności obligacji rosną, ciążąc rynkowi metali szlachetnych i kryptowalutom, choć rynki akcji trzymają się dobrze - dzięki solidnej koniunkturze globalnej i trendowi wokół AI
- Istnieje realne ryzyko wzrostu inflacji CPI, jeśli sytuacja w Cieśninie Ormuz pozostanie napięta przez kolejne miesiące, a konflikt z Iranem nie rozwiąże się
- Historycznie okres letni był słaby dla Bitcoina - presja cenowa w szerokiej gospodarce, rynki akcji przy rekordowych wzrostach i umocnienie dolara sprawiają, że jeśli kapitał zdecyduje się wycofać z aktywów ryzykownych - Bitcoin może stanąć przed perspektywą kolejnej fali spadków.
Fundusze ETF realizują zyski i sprzedają BTC
Patrząc na dynamikę sprzedaży w funduszach ETF, dane z dni (od 12 maja włącznie) potwierdzają silną presję sprzedażową, która pojawiła się w czasie, gdy Wall Street odnotowało potężny wzrost - Nasdaq 100 i S&P 500 osiągnęły absolutne, historyczne maksima. Realizacja zysków? Co ciekawe, podobna fala zleceń sprzedaży funduszy ETF, w tym ze strony BlackRock iShares pojawiła się przed spadkami z zimy, tego roku (dwie czerwone strzałki na wykresie).
Źródło: XTB Research
Źróło: XTB Research
Fundusze ETF wciąż posiadają BTC warte ponad 56,79 mld USD i konsekwentnie kupowały je niemal nieprzerwanie przez 450 dni, odkąd ruszyły ich notowania w Stanach Zjednoczonych.
Źróło: XTB Research
Analiza techniczna: historia rymuje się na wykresie Bitcoina?
Porównując obecny impuls spadkowy cenya Bitcoina do poprzedniego, widzimy pewne podobieństwa zwłaszcza co do skali wyprzedaży - kluczowa różnica polega na tym, że aktualne odbicie okazało się dużo silniejsze niż to z grudnia 2025 i stycznia 2026 roku, gdy cena dotarłą do 38,2 zniesienia Fibonacciego po czym runęła z poziomu ok. 97 tys. USD. Tym razem cena znalazła ważny opór przy 61,8 zniesieniu Fibo, w pobliżu 83,6 tys. USD, gdzie widzimy 200-sesyjną średnią kroczącą EMA200 (czerwona linia) i od tego czasu cofnęła się poniżej EMA50 (pomarańczowa linia).
Źródło: xStation5
Jeśli porównamy spadki Bitcoina z 2021 i 2026 roku, widzimy spore podobieństwo na obecnym etapie cyklu - warto podkreślić jednak, że procentowe spadki Bitcoina w roku 2022 sięgały niemal 80%, podczas gdy obecnie w dołku przy 60 tys. USD wyniosły ok. 50% od szczytów. Jeśli założymy, że wzrost kapitalizacji Bitcoina sprawi, że pozostanie on coraz mniej zmienny - spadek rzędu 50% wydaje się głęboką bessą, ale wciąż dużo płytszą na tle wszystkich poprzednich rynków niedźwiedzia. Okresy letnie historycznie dla Bitcoina bywały przeważnie bardzo słabe, począwszy od maja aż do września.
Źródło: xStation5
Eryk Szmyd Analityk rynków finansowych XTB
