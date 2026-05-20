Wykres dnia: US500 (20.05.2026)

Indeks S&P 500 (US500) notuje dziś wzrosty, handlując w okolicach 7 405 pkt, po wczorajszej sesji zakończonej pod kreską – Wall Street straciła głównie przez słabość sektora technologicznego i wzrost rentowności obligacji amerykańskich. Całą uwagę rynku przyciąga dziś raport kwartalny Nvidii (NVDA.US) za Q1 FY2027, który zostanie opublikowany po zamknięciu Wall Street – konsensus rynkowy zakłada przychody na poziomie ok. 78,8 mld USD (+78% r/r) przy EPS ~1,75 USD (+127% r/r). Rynek opcji zakłada, że ruch na kursie akcji po publikacji wyników sięgnie około 5,6% procenta w wartościach absolutnych. Pragniemy jednak dodać, że w blisko 75% przypadków opcje przeceniały faktyczny ruch.

W tle jednak utrzymuje się napięcie geopolityczne: Chiny oficjalnie zakazały importu układu RTX 5090D V2 od Nvidii, wysyłając wyraźny sygnał o przyspieszeniu budowy własnego ekosystemu AI. Warto również wspomnieć o temacie Iranu. Trump oświadczył we wtorek, że USA mogą być zmuszone do ponownego uderzenia w Iran — dzień po tym, jak wstrzymał planowany atak po otrzymaniu irańskiej propozycji pokojowej. Iran z kolei zaprezentował propozycję zawierającą żądanie reparacji wojennych i wycofania wojsk USA.

Na wykresie dziennym US500 znajduje się w silnym trendzie wzrostowym, notując nowe historyczne maksima w rejonie 7 407 pkt (szczyt sesji). Kurs handluje znacznie powyżej wszystkich kluczowych średnich kroczących. Warto zwrócić uwagę na widoczny na wykresie kanał wstęgowy (kanał odchyleń standardowych zakotwiczone VWAP poprowadzonego od 2025 roku), którego górne ograniczenie w okolicach 7 500–7 600 pkt stanowi najbliższy techniczny cel dla byków. Wolumen po lewej stronie wykresu (profil wolumenu, Volume Profile) wskazuje na duże skupisko obrotów w przedziale 6 800–7 000 pkt, co może świadczyć o fakcie istnienia istotnej strefy wsparcia w przypadku ewentualnej korekty. Źródło: xStation