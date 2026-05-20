Wykres dnia: US500 (20.05.2026)

Indeks S&P 500 (US500) notuje dziś wzrosty, handlując w okolicach 7 405 pkt, po wczorajszej sesji zakończonej pod kreską – Wall Street straciła głównie przez słabość sektora technologicznego i wzrost rentowności obligacji amerykańskich. Całą uwagę rynku przyciąga dziś raport kwartalny Nvidii (NVDA.US) za Q1 FY2027, który zostanie opublikowany po zamknięciu Wall Street – konsensus rynkowy zakłada przychody na poziomie ok. 78,8 mld USD (+78% r/r) przy EPS ~1,75 USD (+127% r/r). Rynek opcji zakłada, że ruch na kursie akcji po publikacji wyników sięgnie około 5,6% procenta w wartościach absolutnych. Pragniemy jednak dodać, że w blisko 75% przypadków opcje przeceniały faktyczny ruch.
W tle jednak utrzymuje się napięcie geopolityczne: Chiny oficjalnie zakazały importu układu RTX 5090D V2 od Nvidii, wysyłając wyraźny sygnał o przyspieszeniu budowy własnego ekosystemu AI. Warto również wspomnieć o temacie Iranu. Trump oświadczył we wtorek, że USA mogą być zmuszone do ponownego uderzenia w Iran — dzień po tym, jak wstrzymał planowany atak po otrzymaniu irańskiej propozycji pokojowej. Iran z kolei zaprezentował propozycję zawierającą żądanie reparacji wojennych i wycofania wojsk USA.
Na wykresie dziennym US500 znajduje się w silnym trendzie wzrostowym, notując nowe historyczne maksima w rejonie 7 407 pkt (szczyt sesji). Kurs handluje znacznie powyżej wszystkich kluczowych średnich kroczących. Warto zwrócić uwagę na widoczny na wykresie kanał wstęgowy (kanał odchyleń standardowych zakotwiczone VWAP poprowadzonego od 2025 roku), którego górne ograniczenie w okolicach 7 500–7 600 pkt stanowi najbliższy techniczny cel dla byków. Wolumen po lewej stronie wykresu (profil wolumenu, Volume Profile) wskazuje na duże skupisko obrotów w przedziale 6 800–7 000 pkt, co może świadczyć o fakcie istnienia istotnej strefy wsparcia w przypadku ewentualnej korekty. Źródło: xStation
Strajk w Samsungu: Presja podażowa dla półprzewodników?
US100 rośnie 0,8% i wymazuje spadki z wczorajszej sesji 📈
Bitcoin przed ważnym testem, fundusze ETF sprzedają. Letnia bessa kryptowalut?
Inflacja w strefie euro zgodna z oczekiwaniami!
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.