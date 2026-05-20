US100 rośnie 0,8% i wymazuje spadki z wczorajszej sesji 📈

Kontrakty w USA rosną przed wynikami Nvidia, które firma przedstawi po sesji - raport może nadać kierunek całemu sektorowi technologicznemu. Futures na Nasdaq 100 (US100) odbijają ponad 0,8%, a inwestorzy wierzą, że popyt na infrastrukturę AI nadal pozostaje silny. Świetnie radzą sobie akcje firm technologicznych w tym Samsunga, którego walory na sesji europejskiej rosną ponad 5%, obok spółek półprzewodnikowych jak AMD czy Qualcomm, które zyskują w przedziale 3 do 4%.
- We wtorek Wall Street zakończyła sesję spadkami, głównie przez słabość technologii i wzrost rentowności obligacji. Rynek obawia się, że uporczywa inflacja może zmusić Fed do dalszych podwyżek stóp procentowych.
- Taki scenariusz mógłby uderzyć w spółki wzrostowe, w tym firmy powiązane z AI. Nvidia nadal pozostaje liderem rynku AI, ale konkurencja w sektorze półprzewodników stopniowo się zaostrza.
- Napięcia wokół Iranu pozostają źródłem niepewności, po tym jak Donald Trump ostrzegł, że możliwa jest akcja militarna w najbliższych dniach, jeśli nie dojdzie do porozumienia pokojowego.
