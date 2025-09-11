Bitcoin przekracza 114 tys. USD na fali słabego dolara i wzrostów na Wall Street 📈

Bitcoin zyskuje dziś kolejne 0,5%, rosnąc powyżej 114 tys. USD i zbliżając się do ważnej strefy w rejonie 115 tys. USD. Dolar amerykański traci po słabszych danych o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych w USA, podczas gdy Wall Street rośnie w nadziei na co najmniej dwie obniżki stóp procentowych Fed w tym roku. Ethereum także zyskuje, rosnąc dziś niemal 1,5% powyżej poziomu 4400 USD.
Jak widzimy poniżej, Bitcoin handlowany jest obecnie wyraźnie powyżej wskaźnika STH Realized Price, który wyznacza istotną strefę wsparcia on-chain w rejonie 110 tys. USD. Dopóki kurs utrzymuje się powyżej tego poziomu, popyt ma szansę stopniowo odbudowywać się po niedawnym krótkim ruchu spadkowym.
Źródło: Bitcoin Magazine Pro
Bitcoin (interwał D1)
Patrząc na wykres, widzimy, że Bitcoin odbija powyżej średniej EMA50 (pomarańczowa linia) oraz poziomu 38,2% zniesienia Fibonacciego ostatniej fali spadkowej, co może sygnalizować potencjalny test strefy cenowej w rejonie 117 tys. USD.
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.