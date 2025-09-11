Bitcoin przekracza 114 tys. USD na fali słabego dolara i wzrostów na Wall Street 📈

Bitcoin zyskuje dziś kolejne 0,5%, rosnąc powyżej 114 tys. USD i zbliżając się do ważnej strefy w rejonie 115 tys. USD. Dolar amerykański traci po słabszych danych o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych w USA, podczas gdy Wall Street rośnie w nadziei na co najmniej dwie obniżki stóp procentowych Fed w tym roku. Ethereum także zyskuje, rosnąc dziś niemal 1,5% powyżej poziomu 4400 USD.

Jak widzimy poniżej, Bitcoin handlowany jest obecnie wyraźnie powyżej wskaźnika STH Realized Price, który wyznacza istotną strefę wsparcia on-chain w rejonie 110 tys. USD. Dopóki kurs utrzymuje się powyżej tego poziomu, popyt ma szansę stopniowo odbudowywać się po niedawnym krótkim ruchu spadkowym.

Źródło: Bitcoin Magazine Pro

Bitcoin (interwał D1)

Patrząc na wykres, widzimy, że Bitcoin odbija powyżej średniej EMA50 (pomarańczowa linia) oraz poziomu 38,2% zniesienia Fibonacciego ostatniej fali spadkowej, co może sygnalizować potencjalny test strefy cenowej w rejonie 117 tys. USD.

Źródło: xStation5