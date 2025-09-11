Podsumowanie dnia: Wall Street bije rekordy na fali słabszych danych z rynku pracy🗽Dolar pod presją

Amerykańskie indeksy akcji zyskują do rekordowych poziomów. US500 rośnie 0,80% do 6590 punktów, US100 zyskuje 0,70% i przekracza poziom 24000 punktów, a indeks spółek o małej kapitalizacji - US2000 zyskuje ponad 2%.

US30 wzrósł do rekordu wszech czasów powyżej 46000 punktów, na fali wzrostów cen akcji Goldman Sachs, UnitedHealth Group oraz Caterpillar.

Akcje Oracle tracą ponad 5% po wczorajszych wzrostach napędzanych umową z OpenAI. Z drugiej strony Micron zyskuje dzisiaj 10%, po tym jak Citi podniosło cenę docelową spółki ze 150 USD do 175 USD.

Po dzisiejszej serii raportów makro z USA dolar jest najsłabszą walutą G10. Indeks dolara USDIDX traci 0,28%, a EURUSD zyskuje 0,30%. Z kolei wśród najbardziej zyskujących walut znajduje się dolar australijski.

Z racji, że sierpniowy raport CPI nie pokazał większego zaskoczenia (choć miesięcznie inflacja wzrosła o 0,4% wobec 0,3% prognoz i 0,2% w lipcu) to kluczowym raportem dnia dzisiejszego okazały się wnioski o zasiłek dla bezrobotnych.

Nowe wnioski o zasiłek: 263 tys. vs 235 tys. prognoz i 237 tys. poprzednio — jest to najwyższa wartość od października 2021 roku. To właśnie spowalniający rynek pracy jest teraz w centrum uwagi inwestorów.

Dane 'uzupełniają' słabe NFP z ubiegłego tygodnia i przeważają za serią obniżek Fed, począwszy od września. Rynek oczekuje obecnie serii 3 obniżek po 25 punktów bazowych na posiedzeniach we wrześniu, październiku oraz grudniu.

Zgodnie z oczekiwaniami inflacja CPI za sierpień wzrosła do poziomu 2,9% r/r z poziomu 2,7% r/r. Inflacja bazowa pozostała na podwyższonym poziomie 3,1% r/r. Jedynym zaskoczeniem była minimalnie wyższa inflacja miesięczna CPI, która wzrosła o 0,4% m/m, przy oczekiwaniu na poziomie 0,3% m/m.

Rynki pozytywnie przyjęły decyzję Europejskiego Banku Centralnego, który zgodnie z oczekiwaniami, pozostawił stopy procentowe bez zmian. Stopa depozytowa nadal wynosi 2%. Choć sama decyzja nie była zaskoczeniem, uwagę rynku przykuły wypowiedzi prezes Christine Lagarde.

Podczas konferencji prasowej Lagarde zaznaczyła, że proces dezinflacji w strefie euro uległ zatrzymaniu, a inflacja nadal utrzymuje się powyżej celu EBC. W związku z tym bank nie wyklucza dalszych podwyżek stóp, jeśli sytuacja inflacyjna tego wymaga.

Inwestorzy zakładają, że stopy procentowe w strefie euro pozostaną na obecnym poziomie przez dłuższy czas.

Perspektywa dla inflacji dla UE nie zmieniła się znacząco, choć dla roku 2025 i 2026 zdecydowano się podnieść prognozę o 0.1%. Bazowa CPI ma wynieść 2,4% w 2025,1,9% w 2026 i 1,8% w 2027 roku.

Jednocześnie wzrosły oczekiwania co do wzrostu PKB w 2025 (1,2% vs. 0,9%) i 2026 (1% vs. 1,1%), a prognoza na 2027 pozostała bez zmian (1,3%).

Cena Bitcoina wzrosła powyżej 114 tys. USD, a Ethereum notuje ponad 1,5% wzrost. Nastroje na rynku kryptowalut wspiera słabszy dolar i optymizm na giełdach.