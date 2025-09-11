Micron zyskuje 10% na fali lepszych oczekiwań 🚀

Micron zyskuje dzisiaj 10% do 153 USD za akcję, po tym jak Citi podniosło cenę docelową spółki do 175 USD (ze 150 USD).

Cykl wzrostowy na rynku pamięci pozostaje nienaruszony dzięki wysokiej barierze wejścia, a zatem ograniczonej podaży oraz silniejszemu od oczekiwań popytowi — zwłaszcza ze strony centrów danych i AI. Micron opublikuje swoje wyniki za IV kw. roku fiskalnego w dniu 23 września. Citi oczekuje wyników mniej więcej zgodnych z konsensusem (ok. 2,62 USD EPS przy 11,2 mld USD przychodów), ale wytycznych wyraźnie powyżej oczekiwań, napędzanych wyższymi wolumenami i cenami DRAM oraz NAND. Szacunek EPS Citi na FY26 jest o 26% powyżej konsensusu.

Dashboard finansowy Micron

Morgan Stanley szacuje, że popyt na NAND związany z AI może do 2029 r. sięgnąć 34% globalnego rynku, rozszerzając TAM (całkowity rynek adresowalny) o ~29 mld USD. Jako czołowy dostawca NAND Micron stoi przed szansą zostania liderem w segmencie SSD klasy enterprise.

Dynamika przychodów spółki Micron była wyraźnie wyższa w ostatnich kwartałach, jednak w porównaniu z Nvidią były to znacznie mniejsze wartości. Prognozy na 2026 roku dla tej spółki są optymistyczne.

Również wycena spółki nie wydaje się istotnie wysoka. PE forward na kolejny rok wynosi zaledwie ok 11 punktów w porównaniu z PE bieżącym na poziomie ponad 25 punktów.

Micron zyskuje dzisiaj 10%, a od początku roku już ponad 60% - porównywalnie z pozostałymi spółkami z sektora półprzewodników oraz wyraźnie lepiej od indeksów US500 i US100.