📈 Bitcoin przekracza 65 tys. USD

Bitcoin przekroczył najwyższy poziom od 22 czerwca 2026 roku i wybił się do 65 tys. USD, sprzyjając powolnemu "odwracaniu" narracji wokół spadku poniżej 60 tys. USD. W ostatnim czasie cena BTC ponownie dość szybko odbiła po cofnięciu poniżej 60 tys. USD, a inwestorzy mają nadzieję, że pozytywny sentyment wróci na dłużej, przy spadającej korelacji z rynkiem akcji, dolarem czy ropą.
Czy Bitcoin znalazł dno? ETF-y dają pierwsze pozytywne sygnały
Po ośmiu tygodniach nieprzerwanych odpływów amerykańskie fundusze spot Bitcoin ETF zanotowały dodatni bilans, przyciągając około 197 mln USD nowych środków. Choć kwota ta pozostaje niewielka w porównaniu z ponad 4 mld USD odpływów odnotowanych w czerwcu, wielu analityków uważa ją za pierwszy sygnał stabilizacji nastrojów. Zdaniem Bloomberga obecna narracja rynkowa zmienia się z pytania „kto jeszcze sprzeda?” na „czy presja podażowa właśnie się wyczerpuje?”.
- Amerykańskie fundusze spot Bitcoin ETF zakończyły serię ośmiu tygodni odpływów, notując około 197 mln USD napływów netto.
- Czerwiec przyniósł rekordowe odpływy przekraczające 4 mld USD, dlatego obecne napływy są traktowane raczej jako sygnał stabilizacji niż początku nowej hossy.
- Mimo spadku Bitcoina po wzroście cen ropy i napięciach na Bliskim Wschodzie inwestorzy instytucjonalni nie rozpoczęli kolejnej fali masowej sprzedaży.
- Według Glassnode Bitcoin może budować lokalne dno w przedziale około 57–63 tys. USD, o ile nie pojawi się nowy, silny szok makroekonomiczny.
- FRNT Financial określa dodatnie przepływy do ETF-ów jako pierwsze „zielone pędy”, podkreślając jednak, że na potwierdzenie trwałego odwrócenia trendu jest jeszcze zbyt wcześnie.
- Jednocześnie średni 30-dniowy dzienny obrót amerykańskimi ETF-ami na Bitcoina spadł o 78%, z około 5,8 mld USD w szczycie pod koniec 2025 roku do około 1,25 mld USD obecnie.
- Według Glassnode spadek aktywności wskazuje na odpływ uwagi inwestorów instytucjonalnych w kierunku innych klas aktywów.
Rynek wciąż czeka na powrót silnego popytu
Choć presja sprzedażowa wydaje się słabnąć, analitycy podkreślają, że rynek nadal nie otrzymał wyraźnego impulsu popytowego. Wolumeny handlu pozostają niskie, a część największych nabywców Bitcoina ogranicza aktywność. Oznacza to, że obecna stabilizacja cen może być dopiero etapem budowy długoterminowego dna.
- Dane on-chain pokazują, że długoterminowi inwestorzy ponownie przechodzą do akumulacji, podczas gdy słabsi uczestnicy rynku realizują straty.
- Glassnode wskazuje, że tempo realizacji strat przez długoterminowych posiadaczy jest najwyższe od końca 2022 roku, co historycznie często poprzedzało zakończenie bessy.
- ETF-y nadal przyciągają znacznie mniej kapitału niż odpłynęło z nich w ostatnich miesiącach, dlatego obecne napływy nie potwierdzają jeszcze trwałego powrotu popytu instytucjonalnego.
- Strategy (dawniej MicroStrategy), jeden z największych strukturalnych nabywców Bitcoina, w ostatnim czasie wstrzymał zakupy, co zwiększa znaczenie napływów do ETF-ów dla utrzymania cen.
- Cytowne przez Bloomberga Tagus Capital uważa, że dodatnie przepływy pomagają budować cenowe dno, ale na razie nie stanowią sygnału rozpoczęcia nowego rynku byka.
- Obecnie kluczowym zadaniem dla inwestorów jest odczytanie sygnałów, które potwierdzą, że najgorsza faza wyprzedaży rzeczywiście dobiegła końca.
Bitcoin (interwał D1)
Patrząc na dwa ostatnie, silne impulsy spadkowe na BTC, widzimy, że w I kwartale cena wracała do spadkowego trendu po wybiciu do 38,2 zniesienia Fibonacciego przy 98 tys. USD, a w przypadku drugiego impulu spadała po osiągnięciu 38,2 Fibo przy ok. 74 tys. USD, jednak ostatecznie wybiła się do 83 tys. USD, przy 61,8 zniesieniu Fibonacciego. Jeśli uznamy, że teraz również poziomy Fibo będą istotne, kluczowymi punktami oporu powinny być 67 tys. USD, gdzie widzimy 38,2 Fibo i 61,8 Fibo, na poziomie 75,5 tys. USD - są to zniesienia impulsu spadkowego zapoczątkowanego w maju tego roku. Ważnym wsparciem pozostają okolice 57 - 60 tys. USD i warto wspomnieć, że cena kryptowaluty w tym roku już dwukrotnie odbijała z okolic poniżej tego poziomu.
Źródlo; xStation5
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