PILNE: Ceny producentów w USA spadają! 📉🔥

14:30 - Dane PPI z USA (Czerwiec)
- PPI (m/m): -0,3% (Oczekiwano: 0,0%; Poprzednio: 0,6%)
- PPI (y/y): 5,5% (Oczekiwano: 6,2%; Poprzednio: 6,0%)
- PPI - Bazowe (m/m): 0,2% (Oczekiwano: 0,3%; Poprzednio: 0,4%)
- PPI - Bazowe (r/r): 4,7% (Oczekiwano: 5,2%; Poprzednio: 4,9%)
Kolejny odczyt inflacyjny (cenowy) z USA zaskoczył. Ceny producentów spadły w ujęciu miesięcznym o 0,3%. Dynamika wzrostu spadła zarówno w ujęciu bazowym jak i standardowym.
Odczyt ten można interpretować na wiele różnych sposobów.
W szczegółowych danych widać że spadek PPI w większości pochodzi ze spadku cen energi - oznacza to że obawy dot. cen ropy mogą się oddalić, choć trzeba pamiętać że ceny wciaż pozostają powyżej deklarowanego celu FED.
Rynek wydaje się już wyciągnał własną konkluzję, w której prespektywa na podwyżki stóp procentowych w tym roku - znika. Dolar znów traci.
EURUSD (M1)
Źródło: xStation5
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