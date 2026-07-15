PILNE: Ceny producentów w USA spadają! 📉🔥

14:30 - Dane PPI z USA (Czerwiec)

PPI (m/m): -0,3% (Oczekiwano: 0,0%; Poprzednio: 0,6%)

PPI (y/y): 5,5% (Oczekiwano: 6,2%; Poprzednio: 6,0%)

PPI - Bazowe (m/m): 0,2% (Oczekiwano: 0,3%; Poprzednio: 0,4%)

PPI - Bazowe (r/r): 4,7% (Oczekiwano: 5,2%; Poprzednio: 4,9%)

Kolejny odczyt inflacyjny (cenowy) z USA zaskoczył. Ceny producentów spadły w ujęciu miesięcznym o 0,3%. Dynamika wzrostu spadła zarówno w ujęciu bazowym jak i standardowym.

Odczyt ten można interpretować na wiele różnych sposobów.

W szczegółowych danych widać że spadek PPI w większości pochodzi ze spadku cen energi - oznacza to że obawy dot. cen ropy mogą się oddalić, choć trzeba pamiętać że ceny wciaż pozostają powyżej deklarowanego celu FED.

Rynek wydaje się już wyciągnał własną konkluzję, w której prespektywa na podwyżki stóp procentowych w tym roku - znika. Dolar znów traci.

EURUSD (M1)

Źródło: xStation5