DeepSeek szykuje IPO. Czy Chiny rzucają wyzwanie amerykańskiej dominacji w AI?

Rywalizacja o dominację w sztucznej inteligencji coraz wyraźniej przestaje być wyścigiem pojedynczych firm. Coraz częściej staje się starciem dwóch modeli rozwoju technologii reprezentowanych przez Stany Zjednoczone i Chiny. Najnowsze informacje medialne dotyczące DeepSeek doskonale wpisują się w ten trend. Chińska spółka prowadzi rozmowy o pozyskaniu finansowania przy wycenie sięgającej około 71 mld dolarów, a jednocześnie przygotowuje debiut na giełdzie w Szanghaju, który może nastąpić już w przyszłym roku.

Znaczenie tych informacji wykracza daleko poza samą spółkę. DeepSeek staje się symbolem nowego etapu chińskiej strategii technologicznej, w której rozwój sztucznej inteligencji ma być finansowany i wspierany przez krajowy rynek kapitałowy, a nie przez inwestorów z Doliny Krzemowej.

Najważniejsze informacje:

DeepSeek prowadzi rozmowy dotyczące finansowania przy wycenie około 71 mld USD.

Debiut na giełdzie w Szanghaju planowany jest na 2027 rok.

Pozyskane środki mają wesprzeć rozwój modeli AI oraz infrastruktury obliczeniowej.

DeepSeek zwrócił na siebie uwagę światowych rynków po premierze modelu R1, który pokazał, że konkurencyjne modele językowe można rozwijać przy znacznie niższych kosztach niż zakładała większość amerykańskich firm. Dla wielu inwestorów był to pierwszy sygnał, że przewaga Stanów Zjednoczonych w rozwoju AI może nie być tak jednoznaczna, jak wcześniej sądzono.

Planowane finansowanie ma umożliwić spółce dalszy rozwój modeli, rozbudowę centrów obliczeniowych oraz pozyskiwanie najlepszych specjalistów. To obszary, które w najbliższych latach będą decydowały o pozycji liderów rynku sztucznej inteligencji.

Równie istotny jest wybór miejsca debiutu. Do niedawna największe chińskie spółki technologiczne wybierały amerykańskie giełdy jako naturalne miejsce pozyskiwania kapitału. DeepSeek planuje wejście na parkiet w Szanghaju, co dobrze pokazuje, że Pekin konsekwentnie rozwija własny rynek kapitałowy jako źródło finansowania strategicznych sektorów gospodarki. To element szerszej polityki uniezależniania chińskich firm technologicznych od amerykańskiego systemu finansowego.

DeepSeek nie rozwija się zresztą w oderwaniu od pozostałych elementów chińskiego sektora technologicznego. Równolegle Pekin wspiera rozwój krajowych producentów układów AI, na czele z Huawei, inwestuje w budowę własnej infrastruktury obliczeniowej oraz rozwija rodzimy ekosystem półprzewodników. O ile Stany Zjednoczone zbudowały swoją przewagę wokół takich firm jak Nvidia, OpenAI czy Anthropic, o tyle Chiny coraz wyraźniej stawiają na rozwój całego krajowego łańcucha wartości, od projektowania układów scalonych, przez infrastrukturę obliczeniową, aż po własne modele sztucznej inteligencji.

Oczywiście nie oznacza to, że droga DeepSeek nie będzie pozbawiona wyzwań. Największym pozostaje dostęp do najbardziej zaawansowanych procesorów AI, który nadal ograniczają amerykańskie sankcje eksportowe. Równocześnie coraz większym wyzwaniem staje się monetyzacja modeli językowych. Inwestorzy zaczynają oczekiwać nie tylko przełomowych technologii, ale również stabilnego modelu biznesowego, który uzasadni miliardowe wyceny spółek AI.

Rosnąca konkurencja również nie ułatwi realizacji tych planów. DeepSeek będzie rywalizował nie tylko z OpenAI, Anthropic czy Google, ale także z krajowymi gigantami, takimi jak Alibaba, Tencent i Baidu, które przeznaczają miliardy dolarów na rozwój własnych modeli.

Najważniejszy wydaje się jednak szerszy obraz. Wojna o dominację w sztucznej inteligencji weszła w nową fazę. Do rywalizacji o najlepsze modele i najwydajniejsze półprzewodniki dołącza walka o kapitał, infrastrukturę i zdolność do budowania własnych technologicznych ekosystemów. Państwa przestają pełnić wyłącznie rolę regulatorów. Coraz częściej stają się aktywnymi uczestnikami wyścigu o technologiczną przewagę.

Dla inwestorów oznacza to jedno. Rywalizacja o dominację w AI będzie rozgrywała się nie tylko pomiędzy OpenAI, Anthropic, xAI czy DeepSeek, ale również pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Jeżeli DeepSeek skutecznie przeprowadzi finansowanie, a następnie zadebiutuje na giełdzie, będzie to znacznie więcej niż udane IPO. Będzie to kolejny dowód na to, że Chiny budują własny, niezależny ekosystem sztucznej inteligencji, zdolny konkurować z amerykańskimi liderami na niemal każdym etapie rozwoju tej technologii. I co ważniejsze, będą mogły pochwalić się znaczącymi sukcesami!

Źródło: xStation5