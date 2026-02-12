🚨Złoto traci 3% przed zbliżającym się świętem w Chinach

Złoto (GOLD) traci 3% spadając dziś do 4930 USD za uncję, a szersze spadki na rynku metali szlachetnych pojawiają się w czasie gdy: ostatnie dane z amerykańskiego rynku pracy okazały się dużo mocniejsze, od prognoz, a dodatkowo rynek w Chinach (kluczowy dla popytu spot) pozostanie zamknięty od piątku 13 lutego do końca dnia 24 lutego (Święto Nowego Roku). Po mocnym,wczorajszym odczycie zmiany zatrudnienia z USA (NFP) rynek wycenia mniejsze szanse na luzowanie polityki monetarnej Fed w USA w tym roku, na czym skorzystał wyprzedany w ostatnim czasie dolar, a metale szlachetne straciły nieco momentum.

Również dzisiejsze wnioski o zasiłek (relatywnie niskie) potwierdziły, że obawy o spowolnienie rynku pracy na tym etapie są prawdopodobnie przesadzone, a dane JOLTS czy raport Challengera z ubiegłeguo tygodnia niedały pełnego obrazu stanu rzeczy. Złoto cofa się w kierunku EMA50 i jeśli średnia miałaby zostać przetestowana trzeci raz, oznaczałoby to spadek do ok. 4700 - 4740 USD za uncję, gdzie moglibyśmy szukać istotniejszego poziomu wsparcia, wzmocnioną dodatkowo ostatnimi reakcjami cenowymi w tych okolicach. Przebicie niżęj mogłoby wskazywać na test 4350 USD za uncję. Historyczne dane wskazują, że 10 dni przed świętem noworocznym w Chinach złoto przeważnie radziło sobie lepiej i rosło przeważnie takżę w trakcie trwania święa - jednak teraz niepewność co do płynności w trakcie oraz nastrojów po powrocie chińskich funduszy i inwestorów detalicznych może stwarzać presję na rynku złota. Źródło: xStation5

