Bitcoin traci 3,5% i testuje 83 tys. USD 📉Kryptowaluty tracą

Kryptowaluty notuj膮 dzi艣 kolejn膮 spadkow膮 sesj臋 po wczorajszej wyprzeda偶y, a zapowiedziana przez Trumpa rezerwa kryptowalut z艂o偶ona z Bitcoina, Ethereum, Cardano, Ripple i Solany nie zdo艂a艂a trwale odwr贸ci膰 nastroj贸w szerokiego rynku. Bitcoin traci dzi艣 ponad 3,5%, Cardano i Ripple cofaj膮 si臋 o odpowiednio 5% i 8%. Ethereum traci blisko 3%.

Kryptowalutom wci膮偶 ci膮偶y niski popyt ze strony funduszy ETF oraz kapitulacja kr贸tkoterminowych posiadaczy Bitcoina, kt贸rzy 艣rednio notuj膮 ok. 8% strat臋. Przede wszystkim jednak 艣rodowisko rynkowe na tym etapie nie sprzyja hossie crypto; indeksy na Wall Street maj膮 za sob膮 ci臋偶kie dni; wczorajsza sesja dla S&P 500 by艂a najs艂absz膮 w ca艂ym roku.

Rynki obawiaj膮 si臋, jaki wp艂yw na BTC mia艂oby ewentualne spowolnienie gospodarcze za oceanem, kt贸re mo偶e by膰 wyzwaniem, je艣li we藕miemy jednoczesny wzrost oczekiwa艅 inflacyjnych. Tak偶e wyprzeda偶 w艣r贸d aktyw贸w 'Trump Trade' i w szerokim sektorze technologicznym sprawia, 偶e ryzykowne aktywa, jak Bitcoin i pozosta艂e 'altcoiny' ponownie znalaz艂y si臋 pod presj膮, poniewa偶.

Inwestorzy zacz臋li powa偶nie ocenia膰 ostatnie, s艂absze dane ze Stan贸w Zjednoczonych m.in. wczorajsze ISM przemys艂u, gdzie mocno wzr贸s艂 komponent cen, przy jednoczesnym spadku zam贸wie艅 i zatrudnienia. Je艣li sentyment 'risk off' wci膮偶 b臋dzie panowa艂 w tym tygodniu, mo偶emy obserwowa膰 test okolice ostatnich minim贸w w okolicach 78 tys. USD, z mo偶liwym spadkiem w okolice 72,5 - 73 tys. USD gdzie dane Glassnode wskazuj膮 na wi臋ksz膮 kumulacj臋 wolumenu.

BITCOIN (interwa艂 D1)

殴r贸d艂o: xStation5

Ostatnie sesje przynios艂y spor膮 sprzeda偶 BTC w funduszach ETF; g艂贸wnie w BlackRock (IBIT).

殴r贸d艂o: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Ni偶sze nap艂ywy kapita艂u do funduszy ETF stawiaj膮 rynek w trudnym po艂o偶eniu, tym bardziej, je艣li we藕miemy pod uwag臋, 偶e hossa kryptowalut trwa ju偶 co najmniej przez 12 miesi臋cy, a jednym z jej katalizator贸w by艂o utworzenie funduszy ETF w USA. Je艣li jednak we藕miemy pod uwag臋 ca艂kowit膮 liczb臋 BTC zakumulowanych w funduszach ETF, ostatnie spadki nie przynios艂y bardzo istotnego spadku ich rezerw - mimo ok. 30% spadku BTC wzgl臋dem maksim贸w z grudnia.

殴r贸d艂o: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.