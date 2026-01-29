🚨Bitcoin traci 5% i testuje wielomiesięczne minima

Cena największej kryptowaluty - Bitcoina spada dziś ponad 5% do ok. 84 tys. USD testując poziomy obserwowane (i bronione) między innymi w grudniu, a wcześniej - w listopadzie ubiegłego roku. Spadki obserwujemy też na szerszym rynku crypto, gdzie Ethereum notuje 6% cofnięcie do ok. 2850 USD, a mniejsze kryptowaluty tracą jeszcze mocniej.
- Odpływy z amerykańskich funduszy ETF, ograniczona aktywność zakupowa spółek akumulujących Bitcoina i rozczarowujący wynik BTC na tle indeksów, czy tym bardziej metali szlachetnych sprawiają, że uwaga globalnego kapitału przesuwa się poza rynek crypto.
- Zgodnie z cyklem halvingowym, lokalny szczyt Bitcoin odnotował w październiku i jeśli był on szczytem hossy - cena może spaść nawet do ok. 50 tys. USD do końca bieżącego roku
Bitcoin (interwał D1)
Wskaźnik RSI cofa sie w okolice 35, sugerując poziomy coraz bliższe wyprzedaniu, a na MACD znów widzimy niedźwiedzie przecięcie średnich.
Cena obecnie notowana jest ok 20% poniżej 200-sesyjnej średniej EMA200 (czerwona linia), a spadki zostały ostatnio zatrzymane na poziomie 38,2 zniesienia Fibonacciego fali spadkowej z października 2025 roku (z okolic 126 tys. USD).
Kluczowy opór obecnie znajduje się w okolicy 91 tys. USD (23,6 Fibonacciego i okolice EMA50, pomarańczowa linia), podczas gdy kluczowy poziom wsparcia to 79-80 tys. USD tj. 'dołek korekty' z października. Następnym ważnym wsparciem jest 75 tys. USD tj. poziomy z panicznej wyprzedaży, z kwietnia 2025.
Źródło: xStation5
PULS GPW: Metale ciągną giełdę w dół
⚠️Złoto ogranicza spadki
Komentarz walutowy - Kapitulacja metali szlachetnych
Kalendarz ekonomiczny: Dane PMI dla przemysłu w centrum uwagi, wyniki Palantir w tle💡
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.