🚨Bitcoin traci 5% i testuje wielomiesięczne minima

Cena największej kryptowaluty - Bitcoina spada dziś ponad 5% do ok. 84 tys. USD testując poziomy obserwowane (i bronione) między innymi w grudniu, a wcześniej - w listopadzie ubiegłego roku. Spadki obserwujemy też na szerszym rynku crypto, gdzie Ethereum notuje 6% cofnięcie do ok. 2850 USD, a mniejsze kryptowaluty tracą jeszcze mocniej.

Odpływy z amerykańskich funduszy ETF, ograniczona aktywność zakupowa spółek akumulujących Bitcoina i rozczarowujący wynik BTC na tle indeksów, czy tym bardziej metali szlachetnych sprawiają, że uwaga globalnego kapitału przesuwa się poza rynek crypto.

Zgodnie z cyklem halvingowym, lokalny szczyt Bitcoin odnotował w październiku i jeśli był on szczytem hossy - cena może spaść nawet do ok. 50 tys. USD do końca bieżącego roku

Bitcoin (interwał D1)

Wskaźnik RSI cofa sie w okolice 35, sugerując poziomy coraz bliższe wyprzedaniu, a na MACD znów widzimy niedźwiedzie przecięcie średnich.

Cena obecnie notowana jest ok 20% poniżej 200-sesyjnej średniej EMA200 (czerwona linia), a spadki zostały ostatnio zatrzymane na poziomie 38,2 zniesienia Fibonacciego fali spadkowej z października 2025 roku (z okolic 126 tys. USD).

Kluczowy opór obecnie znajduje się w okolicy 91 tys. USD (23,6 Fibonacciego i okolice EMA50, pomarańczowa linia), podczas gdy kluczowy poziom wsparcia to 79-80 tys. USD tj. 'dołek korekty' z października. Następnym ważnym wsparciem jest 75 tys. USD tj. poziomy z panicznej wyprzedaży, z kwietnia 2025.

Źródło: xStation5